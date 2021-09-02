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Новини Енергетика
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"Энергоатом" и американская NuScale подписали меморандум о внедрении малых модульных реакторов

Новини БізнесЦензор Енергетика

НАЭК "Энергоатом" и компания NuScale Power подписали Меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства АЭС NuScale в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно меморандуму NuScale будет оказывать поддержку компании по следующим вопросам:

  • экспертиза технологии малых модульных реакторов (ММР), включая технико-экономическое обоснование предложенных площадок;
  • разработка сроков и промежуточных результатов проектов; исследования затрат;
  • технический анализ;
  • лицензирование и разрешительная деятельность, а также инженерные исследования и проектирование.

"Мы с удовольствием сотрудничаем с НАЭК "Энергоатом" по вопросам потенциального развертывания электростанции NuScale в Украине. Наши ММР продолжают вызывать большой интерес во всем мире, и мы с нетерпением ждем возможности продемонстрировать преимущества этой технологии "Энергоатому" и народу Украины, которые стремятся декарбонизировать свой энергетический сектор", – сказал генеральный директор NuScale Power Джон Хопкинс.

По словам главы "Энергоатома" Петра Котина, украинская сторона рассматривает возможность строительства малых модульных реакторов для их использования на замену углеродным тепловым электростанциям и увеличения маневровых мощностей в Объединенной энергосистеме Украины.

В "Энергоатоме" напомнили, что в августе 2020 года ММР NuScale вошел в историю как первый и единственный малый модульный реактор, который получил одобрение проекта от Комиссии по ядерному регулированию США.

Отметим, NuScale Power разработала новую модульную атомную электростанцию с легководяным реактором, которая может использоваться для производства электроэнергии, централизованного отопления, опреснения воды, производства водорода и применения в других технологических тепловых системах. Этот проект предусматривает заводское изготовление модуля, который способен генерировать 77 МВт электроэнергии с помощью более безопасной, меньшей и масштабируемой версии технологии реактора с водой под давлением.

Как сообщалось, в 2018 году НАЭК "Энергоатом" подписала меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в использовании малых модульных реакторов SMR-160 с другой американской компанией – Holtec International.

В феврале 2021 года Минэнерго Украины обсуждало сотрудничество в сфере строительства малых модульных атомных реакторов с чешской группой компаний Witkowitz.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  "Энергоатом"


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Класна новина!Малі модульні реактори це реально фронтир в ядерній енергетиці!
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02.09.2021 15:30 Відповісти
ура!
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02.09.2021 17:19 Відповісти
Во сколько раз подорожает электроэнергия?
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03.09.2021 08:34 Відповісти
Граничну ціну на електроенергію визначає один з підрозділів ДТЕК, а точнше НКРЕ на чолі з Ахметовим)
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03.09.2021 10:37 Відповісти
НАЭК "Энергоатом" и компания NuScale Power подписали Меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства АЭС NuScale в Украине. Источник: https://biz.censor.net/n3285913
Знову лише меморандум . Тобто , фактично - нічого "Энергоатом" и американская NuScale подписали меморандум о внедрении малых модульных реакторов - Цензор.НЕТ 6050 .. Простими слoвами це перекладається , приблизно - ну подивимось , подумаєм , прикинем шо к чєму , і можливо з цього шось вийде . Інше діло якби підписали - угоду , то можна було б і відкривати шампанське . !
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03.09.2021 10:30 Відповісти
Фантастический идиот.Что бы подрисать угоду- нужно изучить возможность.
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03.09.2021 11:20 Відповісти
"Энергоатом" и американская NuScale подписали меморандум о внедрении малых модульных реакторов - Цензор.НЕТ 1926 . Я хіба я маю на увазі не це ж саме ?

-Простими слoвами це перекладається , приблизно - ну подивимось , подумаєм , прикинем шо к чєму , і можливо з цього шось вийде )) тобто - изучить возможность)) по твоєму ..

Ти хворий , чи що з тобою таке .?? "Энергоатом" и американская NuScale подписали меморандум о внедрении малых модульных реакторов - Цензор.НЕТ 7799 .Чи не похмелився зранку ?
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03.09.2021 11:52 Відповісти
Похмелился "Энергоатом" и американская NuScale подписали меморандум о внедрении малых модульных реакторов - Цензор.НЕТ 8002
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03.09.2021 11:54 Відповісти
Атомные ТЕЦ вместо газовых?
А я лично нре возражаю!
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03.09.2021 11:25 Відповісти
 
 