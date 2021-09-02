Минздрав и General Electric договорились о сотрудничестве в обустройстве приемных отделений

Министерство здравоохранения подписало меморандум о сотрудничестве с американской компанией General Electric.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает пресс-служба ведомства.

"Министерство здравоохранения определило приоритетом инфраструктурные изменения в отрасли, а именно строительство сети современных больниц в пределах президентских программ "Большое строительство" и "Здоровая Украина". Это также включает переоснащение больниц – медики будут работать с новейшим медицинским оборудованием, способным проводить качественную диагностику и эффективное инновационное лечение пациентов",– сказал он.

По его словам, стороны планируют качественно дооборудовать приемные отделения компьютерными томографами, ангиографами, эндоскопами, МРТ, рентгенами и другим оборудованием.

"Запускаем проект диагностики одного дня в онкоцентрах, в частности в направлении ранней диагностики рака молочной железы. Поэтому приглашение компании в круг будущих потенциальных поставщиков оборудования по финансово-кредитным соглашениям стало одной из тем встречи", – пояснил Ляшко.

Кроме того, украинская сторона пригласила General Electric на украинский рынок с локализацией производства, в том числе радиофармацевтических препаратов.

"Такое международное сотрудничество приведет новые продукты, начнет конкуренцию, которая даст лучшие цены, а локализация позволит создать фармацевтическую независимость нашего государства", – подчеркнул министр.