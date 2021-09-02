"Укрзализныця" сообщила о задержке 10 поездов (обновлено)

АО "Укрзализныця" предупредила пассажиров о задержке десяти поездов из-за погодных условий и технических сбоев.

Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Таким образом опаздывают поезда:

№274 Одесса – Черновцы (задержка 5 часов 10 минут);

№82 Киев – Ужгород (3 часа 40 минут);

№136 Белгород-Днестровский – Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев – Трускавец (2 часа);

№791 Кременчуг – Киев (1 час 40 минут);

№12 Одесса – Львов (1 час 10 минут);

№108 Одесса – Ужгород (1 час);

№38 Запорожье – Киев (1 час);

№26 Одесса – Рахов (40 минут);

№11 Львов – Одесса (40 минут).

Позднее в компании уточнили, что ситуация с задержками поездов стабилизируется, и по состоянию на 15:00 задерживались в пути два поезда, отставание от графика в обоих случаях составляло в пределах 1 часа.

В компании называют причиной задержки поездов утром в четверг совпадение ряда обстоятельств. В частности, обрыв контактной сети из-за погодных условий, технические неисправности (на одном из поездов из строя вышел токоприемник), а также гибель двух человек на путях.

Напомним, 29 августа "Укрзализныця" также сообщала о задержке поездов из-за схода с путей четырех грузовых вагонов под станцией Запорожье-2.