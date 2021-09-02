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Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству

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Украина и США договорились активизировать работу Комиссии по стратегическому партнерству

Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства, которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США относительно стратегического партнерства двух стран, опубликованное пресс-служба Офиса президента.

"Украина и Соединенные Штаты активизируют Комиссию стратегического партнерства (КСП), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21-го века. Для того чтобы отметить повышенный статус нашего партнерства, министр иностранных дел Украины и Государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне", – говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что во время заседания КСП будет рассмотрен План трансформации Украины, накануне представленный президентом Зеленским. План включает в себя 80 проектов на общую сумму в $277 млрд.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис президента


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