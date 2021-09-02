В Украине зафиксировали 2 477 новых случаев COVID-19

На утро 2 сентября в Украине зафиксировали 2 477 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 179 детей и 36 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 787 человек, умерло 44 пациента, выздоровело – 889. Кроме того, совершили 53 715 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) области.

За все время пандемии в Украине заболело 2 290 848 человек, выздоровело – 2 209 754, летальных случаев зафиксировали 53 877, также провели 12 031 985 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 5 452 125 людей, за прошедшие сутки – 119 122. Полностью иммунизированы 3 906 070 украинцев.

Днем ранее, 1 сентября, сообщали о 2 075 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 31 августа – о 1 356 новых случаях заболевания, 30 августа – о 749 новых случаях.