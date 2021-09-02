"Укртрансгаз" изучит возможность использования самого маленького ПХГ для хранения водорода

АО "Укртрансгаз" изучает возможность перевода Краснопоповского подземного хранилища газа (ПХГ) в Луганской области на хранение водорода или его смеси с метаном.

Об этом сообщил главный инженер оператора хранилищ Владимир Рудко, передает Интерфакс-Украина.

"Это хранилище мы рассматриваем для использования в пилотном проекте по хранению водорода или смеси", – сказал представитель "Укртрансгаза".

Рудко отметил, что в Европе уже проводятся испытания по влиянию водорода на существующее газотранспортное оборудование.

"Сейчас словацкая компания NAFTA проводит тестирование возможности использования компрессоров, запорной арматуры, трубопроводов. Они тестируют разные режимы, разные объемы водорода в метане, который можно пустить максимально, чтобы не делать глобальную реконструкцию оборудования", – уточнил представитель компании.

По его словам, "Укртрансгаз" заинтересован и намерен сотрудничать с европейскими операторами по водородной тематике.

Как сообщалось, накануне Министерства энергетики Украины и США договорились о начале стратегического диалога в сфере энергетики и борьбы с изменением климата. Среди прочего, договоренность предусматривает готовность Соединенных Штатов сотрудничать с Украиной с сфере водородной энергетики.

Напомним, в систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и находящееся на временно оккупированной территории Вергунское (0,4 млрд куб. м).