Отвечать за закупки в "Укрзализныце" будет бывший топ-менеджер Ахметова,

Кабинет министров на заседании в среду, 1 сентября, назначил исполняющим обязанности члена правления АО "Укрзализныця" Ореста Логунова.

Как сообщает пресс-служба компании, на этой должности Логунов будет координировать закупки "Укрзализныци".

Он уже анонсировал проведение полного аудита всех закупок компании.

Логунов до 2017 года занимал должность директора по логистике энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. В августе текущего года на своей странице в Facebook он подтвердил, что работает в сфере закупок "Укрзализныце".

В пресс-службе "Укрзализныци" указывают, что сейчас выполнение плана поставки запчастей, материалов и оборудования не превышает 9%, а централизованное снабжение материалов для путевого хозяйства составляет лишь 10% от плана. Также сорваны закупки рельсов, стрелочных переводов и запасных частей к ним.

"Критическая ситуация и с поставками дизтоплива: дважды в этом году железнодорожные перевозки были на грани остановки из-за отсутствия его поставок. Средний запас горючего не превышает 4-6 суток", – констатируют в компании.

Также при прогнозируемой инфляции 10% цены, по которым "Укрзализныця" закупала основные товары (древесину, газ, металлопрокат, дизтопливо), в 2021 году выросли на 50-90%. При этом лишь каждый четвертый объявлен тендер заканчивался успешно.

Как сообщалось, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.