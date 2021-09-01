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Украина продлила действие спецпошлины на импорт электрических ламп из Киргизии

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Украина продлила действие спецпошлины на импорт электрических ламп из Киргизии

Украина продлила на пять лет срок действия антидемпинговой пошлины в размере 23,75% в отношении импорта электрических ламп накаливания происхождением из Киргизии.

Соответствующее решение Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла 27 августа 2021 года и опубликовала в газете "Урядовый курьер" 1 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Решение вступает в силу со дня опубликования.

В сообщении МКМТ указывается, что в рамках процедуры пересмотра антидемпинговых мер, возбужденной по требованию АО "Львовский электроламповый завод "Искра", ни один киргизский производитель или экспортер товара не выявил желания сотрудничать с Минэкономики и не зарегистрировался заинтересованной стороной пересмотра.

Поэтому министерство сделало выводы на основании наиболее показательной информации в его распоряжении и установило, что уровень принятых антидемпинговых мер был достаточным для предотвращения демпингового импорта и причинения вреда национальному производителю. В то же время прекращение этих мер, вероятно, приведет к возобновлению демпинга.

Как сообщалось, антидемпинговая пошлина в размере 23,75% в отношении ламп накаливания общего назначения мощностью до 200 Вт (код по УКТВЭД 8539 22 90 10) происхождением из Киргизии была введена по инициативе крупнейшего украинского производителя электроламп завода "Искра" в 2015 году на пятилетний срок, затем ее действие было продлено на период пересмотра.

Завод "Искра" в 2020 году сократил выручку на 5,2% к 2019 году – до 152,83 млн грн, и получил 58,7 млн грн убытка против чистой прибыли 68,1 млн грн.

Ранее МКМТ указывала, что на протяжении периода исследования (2015-2019 годов) "Искре" продолжал наноситься ущерб, хотя импорт ламп из Киргизии и не осуществлялся.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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