Кабмин утвердил стартовую цену приватизации бывшего завода "Большевик" в 1,4 миллиарда

Кабинет министров на заседании в среду, 1 сентября, утвердил условия приватизации ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" (ПКМЗ, бывший завод "Большевик") со стартовой ценой 1,39 млрд грн.

Об этом глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Сегодня Кабинет министров Украины принял условия его приватизации. Как говорится, теперь дело за малым (не очень) – найти вместе с представителем Big-4, KPMG Украина, инвесторов для этого актива", – отметил глава Фонда.

Сенниченко,добавил, что дату аукциона комиссия определит в ближайшее время.

"Стартовая цена предприятия – 1,39 млрд грн. Опыт предыдущих конкурсов, которые проводил ФГИУ, позволяет уверенно прогнозировать, что на финальном табло мы увидим значительно большую цифру", – добавил глава ФГИ.

Как сообщалось, утвержденные конкурсной комиссией ФГИ условия приватизации ПАО "Первый киевский машиностроительный завод" предусматривают, в частности, инвестиции в ремонт и модернизацию более 57 млн грн, сохранение основных видов деятельности, погашение кредиторской задолженности и долгов по зарплате и перед бюджетом, которые составляют около 500 млн грн.

"КПМГ Украина" в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании.

Завод был основан в 1882 году как Киевский литейный и механический завод, в 1919 году получил название Первый государственный киевский машзавод, а с 1922 года – "Завод "Большевик", который в 1994 году стал ОАО "Большевик". В 1996 году в результате реструктуризации на базе части структурных подразделений завода было создано шесть юрлиц в форме дочерних предприятий. В 2006 году "Большевик" получил статус Научно-производственного предприятия (НПП), в мае 2018 года переименован в АО "ПКМЗ".

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% – до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% – до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 человек.

Согласно представленному ФГИ в июне обновленному графику, конкурс по продаже ПКМЗ запланирован на октябрь этого года.