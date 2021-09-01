БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1088 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
3 509 8
держборг (973) Мінфін (2678) євробонди (586)

Минфин выплатил $1,3 миллиарда по госдолгу за день

Новини БізнесЦензор Фінанси

Минфин выплатил $1,3 миллиарда по госдолгу за день

В среду, 1 сентября, Министерство финансов Украины выплатило $1,3 млрд по облигациям внешнего государственного займа (ОВГЗ).

В частности, Минфин погасил третью серию евробондов, выпущенных в 2015 году в рамках реструктуризации госдолга, выплатив по ним $974,15 млн, сообщает пресс-служба министерства.

Кроме того, Минфин выплатил $334,64 млн процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах.

По оценке министерства, до конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $3,6 млрд.

Выпуск евробондов с погашением в 2021 году общей номинальной стоимостью $1,41 млрд грн был осуществлен ​​в 2015-16 годах под 7,75% годовых.

В июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению государственного долга Министерство финансов выкупило еврооблигации с погашением в 2021 году на сумму $435 млн.

Как сообщалось, в сентябре Украина также должна погасить третий выпуск евробондов на сумму $1 млрд, размещенный под гарантии США в 2016 году.

В марте министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что начало работы новой администрации США дает возможность поднять вопросо выделении США в 2021 году новых гарантий по еврооблигациям Украины на $1 млрд, что позволит рефинансировать подобный выпуск еврооблигаций 2016 года.

Однако в посольстве США в ответ сообщили, что власти страны уже несколько лет не предоставляют гарантий по суверенным еврооблигациям третьих стран.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О нормально наши "международные инвесторы" нагрелись
показати весь коментар
02.09.2021 09:53 Відповісти
Убили двух зайцев. Умножили свой капитал примерно на 40% и отмыли деньги украденные здесь же.
показати весь коментар
02.09.2021 11:07 Відповісти
Доять нашу країну і це не українці. Але в глобальному світі іноді тяжко зрозуміть ,що добре,а що погано.
показати весь коментар
02.09.2021 10:20 Відповісти
То наши олигархи под видом "иностранных инвесторов"
показати весь коментар
02.09.2021 10:38 Відповісти
Так я про то ж , але ж вони не українці
показати весь коментар
02.09.2021 11:03 Відповісти
до конца года остаток валютных платежей по государственному долгу составляет около $3,6 млрд.Источник: https://biz.censor.net/n3285807

Остаток - это то, что лежит на счете для выплат, или то, что еще предстоит выплатить?
показати весь коментар
02.09.2021 11:30 Відповісти
предстоит выплачивать до 2028 года и много, а это что в этом году за договорняком шоколадных
показати весь коментар
02.09.2021 12:35 Відповісти
Фактически в 2015 был дефолт по обязательствам но его выдали за ПОБЕДУ
показати весь коментар
02.09.2021 12:37 Відповісти
 
 