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Таможенники изъяли крупную партию подержанных электросамокатов из Беларуси. ФОТО

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Таможенники изъяли крупную партию подержанных электросамокатов из Беларуси. ФОТО

На пункте пропуска "Новые Яриловичи" на границе с Беларусью пограничники Черниговского отряда обнаружили нелегальную партию бывших в употреблении электросамокатов и батарей к ним ориентировочной стоимостью около 2 млн грн.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, грузовик по документам перевозил в адрес украинской фирмы подержанные электросамокаты и аккумуляторные батареи к ним из Беларуси.

"Однако, учитывая ряд факторов, которые указывали на возможное совершение противоправной деятельности, оперативные сотрудники Черниговского пограничного отряда инициировали совместно с таможенниками углубленный обзор этого транспортного средства. По результатам проверки и подсчета товаров, правоохранители установили, что владельцы товара, с целью уменьшения таможенных платежей, совершили декларирование 200 новых аккумуляторов для электросамокатов под видом бывших в использовании", – сказано в сообщении.

По результатам проверки груз изъяли сотрудники Таможенной службы, общая стоимость оценки изъятых товаров составила 2 млн гривен.

Таможенники изъяли крупную партию подержанных электросамокатов из Беларуси 01

Автор: Михайло Орлюк
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