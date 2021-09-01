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Нацбанк запустил "горячую линию" для участников налоговой амнистии

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Нацбанк запустил

Национальный банк Украины (НБУ) открыл "горячую линию" для желающих воспользоваться правом на однократное (специальное) добровольное декларирование доходов, в случае возникновения жалоб на действия банков при открытии спецсчетов в рамках этой процедуры.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Обращаем ваше внимание! В случае возникновения жалоб на действия банка в процессе открытия такого специального счета и использования, просьба обращаться по телефону 0800505240 и нажать 1 для соединения с оператором", – сказано в сообщении.

При этом для получения разъяснений, связанных непосредственно с вопросами декларирования, Нацбанк рекомендует обращаться Государственной налоговой службе.

В НБУ напомнили, что однократное добровольное декларирование началось в Украине с 1 сентября и продлится год.

Физические лица, которые намерены воспользоваться правом на однократное (специальное) добровольное декларирование, должны обратиться в банк для открытия текущего счета со специальным режимом использования (специального счета) с целью размещения на нем наличных средств в национальной и иностранных валютах, банковских металлов (с физической поставкой).

Порядок и ведения указанных счетов определен постановлением правления Национального банка.

Согласно документу, декларант открывает в банке специальный счет и вносит на него наличные средства, банковские металлы через операционную кассу банка по заявлению на перевод наличности, а в реквизите "Назначение платежа/содержание операции" отмечает "добровольное декларирование".

После подтверждения источников происхождения денежных средств, банковских металлов декларант вправе:

  • перечислить денежные средства, банковские металлы на собственный текущий счет физического лица, открытый в банке Украины;
  • либо снять денежные средства, банковские металлы и закрыть специальный счет;
  • либо подать в банк заявление и использовать в дальнейшем этот счет как обычный текущий счет физического лица, открытый для собственных нужд.

Автор: Михайло Орлюк
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