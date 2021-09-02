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Метинвест начал строительство нового цеха на ММК им. Ильича за миллиард долларов

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Метинвест начал строительство нового цеха на ММК им. Ильича за миллиард долларов

Группа "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММКИ), инвестиции в который превысят $1 миллиард.

Об этом говорится в материале УНИАН.

Планируется, что в 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 млн тонн в год высококонкурентного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием.

Проект также предусматривает экологическую составляющую: существующая технология сернокислотного травления будет заменена на соляно-кислотную с установкой регенерации кислоты, позволяющей возвращать ее обратно в производство.

В новом цехе будет установлено высокоэффективное газоочистное оборудование, которое соответствует последним экологическим стандартам Украины и Европы. Благодаря газоочистке, выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине, а потребление топлива снизится на 20%.

Отмечается, что экологическое направление остается для компании приоритетным. Несмотря на все неопределенности, в 2020 году капитальные затраты на экологические проекты не сократились и составили рекордные $205 млн, что на 32% выше по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что в дальнейшем инвестиции в экологические проекты будут увеличиваться.

Кроме этого, компания инвестирует в образование. В этом году в Мариуполе началось строительство первого негосударственного горно-металлургического университета "Метинвест Политехника", который примет первых студентов в сентябре 2022 года. Стоимость проекта – 30 млн евро.
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"...выбросы вредных веществ будут в 1,5-3 раза ниже предельно допустимых норм в Украине Источник: https://biz.censor.net/n3285798

Викіди з ЦХП - це мізер в порівнянні з викідами з домен, аглофабріки, або конверторів. Дивно, що на влаштування ефективних фільтрів на брудних виробництвах грошей у метінвесту не вистачає, а на другий ЦХП вони є. Метинвест начал строительство нового цеха на ММК им. Ильича за миллиард долларов - Цензор.НЕТ 7515
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02.09.2021 11:54 Відповісти
Господи да куда еще? Я и так дышать уже не могу, все подоконники в черной пыли (по 3 раза в день вытираю). То Азовсталь окуривает, то Ильича.
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02.09.2021 12:26 Відповісти
"ММК им. Ильича" - выборочная декумунизация на лицо.Избранных не трогают (((
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02.09.2021 14:03 Відповісти
Ну-ну...
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02.09.2021 14:07 Відповісти
 
 