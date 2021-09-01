Кабмин запустил процесс реструктуризации долгов теплокоммунэнерго на 60 миллиардов, – Шмыгаль

Кабинет министров на заседании в среду, 1 сентября, утвердил положение о территориальных комиссиях, которые должны провести верификацию долгов предприятий теплокоммунэнерго.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе заседания правительства.

"Для того, чтобы процесс реструктуризации заработал как можно быстрее, правительство одобрило положение о территориальных комиссиях, которые будут заниматься анализом и верификацией объема долгов…. Ответственности за достоверность данных лежит на руководителях предприятий. Внимательно все будет проверено, дальше уже начнется процесс реструктуризации", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства напомнил, что ранее президент Владимир Зеленский подписал закон №1639, который предусматривает осуществление реструктуризации долгов теплокоммунэнерго за потребленный природный газ.

"Это поможет возместить задолженность, которая возникла из-за разницы в тарифах на тепло и горячую воду. Реализация закона – это еще один шаг к оздоровлению финансового состояния ТКЭ и их модернизации. Десятки миллиардов будет компенсировано, местным властям это позволит сбалансировано решить вопрос с тарифами на тепло и горячую воду в своих общинах", – отметил Шмыгаль.

Премьер напомнил, что полномочия по установлению тарифов на отопление и горячее водоснабжение в нынешнем отопительном сезоне переданы местным властям.

"Правительство больше не устанавливает соответствующие тарифы, а потому дает местным руководителям необходимый инструмент, чтобы такие тарифы были справедливыми. Кроме того, подписанный закон позволяет предприятиям теплоэнергетики должным образом подготовиться и пройти отопительный сезон", – добавил Шмыгаль.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 27 августа подписал закон "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа".

Согласно пояснительной записке, документ призван создать урегулирования задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков, общий объем которой по состоянию на 1 мая 2021 года оценивалась в около 100 млрд грн.

В частности, общий долг теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций за потребленный природный газ на 1 апреля 2021 года составил более 58 млрд грн, в том числе 8 млрд грн – пени и штрафные санкции. При этом задолженность, образованная после 1 июля 2016 года, не подлежащая реструктуризации на существующих условиях, составляет около 40 млрд грн.

Кроме того, наблюдается и значительный рост задолженности предприятий теплоснабжения за услуги по распределению природного газа перед операторами газораспределительных систем, которая по состоянию на 1 февраля 2021 года составляет 1,06 млрд грн.

Авторы документа поясняют такой низкий уровень расчетов предприятий теплоэнергетики за потребленный газ низкой платежной дисциплиной со стороны потребителей тепловой энергии, включая население (по состоянию на 1 февраля долг составляет 26,6 млрд грн), сложной экономической ситуацией в связи с введением карантинных мер, а также резким ростом стоимости природного газа.

Законом предусматривается установить порядок участия субъектов рынка природного газа в процедуре урегулирования задолженности за природный газ и услуги по его транспортировке, а также на законодательном уровне закрепить пути и механизмы урегулирования такой задолженности с привлечением средств государственного бюджета.

Согласно закону, такие взаиморасчеты будут проводится после верификации долгов участников рынка в порядке и на условиях, утвержденных Кабинетом министров за счет средств специального фонда государственного бюджета.