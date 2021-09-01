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Зеленський (2233) США (4310) Укроборонпром (725)

"Укроборонпром" объявил о подписании соглашений с американскими компаниями на $2,5 миллиарда

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В рамках визита в США официальной делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским госконцерн "Укроборонпром" подписал три соглашения о сотрудничестве на общую сумму $2,5 млрд.

Как сообщает пресс-служба концерна, в рамках визита гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев провел ряд рабочих встреч с ведущими американскими оборонными компаниями.

В частности, состоялись переговоры с руководством американской компании Lockheed Martin Corporation, в частности с вице-президентом Раймондом Пизелли.

"Результатом стало решение о сотрудничестве в сфере оборонно-промышленного комплекса. Речь идет о разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок. Также стороны договорились о взаимодействии в сфере комплаенса – это важно для соблюдения высокого уровня прозрачности в дальнейшем сотрудничестве", – сказано в сообщении.

Кром етого, "Укроборонпром" договорился о сотрудничестве с компанией Harris Global Communications Inc., входящей в группу компаний L3Harris Technologies – одного из мировых лидеров оборонных технологий.

"Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов, в частности по поставкам продукции в Украину, включая дальнейшую ее интеграцию в воздушные, наземные и морские системы", – уточнили в госконцерне.

Кроме того, подписаны соглашения с компанией-поставщиком оборонной продукции Global Ordnance и международной компанией Day&Zimmermann Lone Star Llc.

Последнее соглашение касается разработки проектов по модернизации и создания новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий "Укроборонпрома".

"Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничество между странами в сфере ОПК, подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой", – отметил глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Автор: Михайло Орлюк
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Шо подписали договора на покупку комплектующих это хорошо конечно, но почему только сейчас?
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01.09.2021 21:36 Відповісти
Мета візиту "нелохів" досягнута: підписано на 2.5 млрд. майбутніх проектів , балачок, обговорень, кабінетних мрій, хрєні міжвіконної і т.д. "Це вже було"... Колись мовив Кучма. Та і з ким домовлятись,коли в делегації ,окрім Кулеби з бульш-меньш спеців нікого не було. Це не " держвізит", а так собі,відпочивально-туристичний Уікенд на 1 вересня. І треба ж було так спланувати візит "по приколу" : на перше вересня. Судячи по самому ходу турпоїздки,американцям вона як кістка в горлі. Да, до речі, діаспора в США на ДРГ Зеленського поклала.... Ну і він на неї.
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02.09.2021 06:31 Відповісти
 
 