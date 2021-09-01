Шмыгаль объявил о повышении стипендий студентам с 1 января (обновлено)
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Кабинет министров на заседании в среду, 1 сентября, одобрил повышение стипендий в учреждениях профессионального образования в 2,5 раза, а в учреждениях профессионального перед высшим и высшего образования – в 1,5 раза.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своем канале в Telegram.
"На заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального перед высшим и высшего образования. Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза", – сообщил премьер-министр.
Шмыгаль отметил, что последнее повышение размеров академических стипендий проризошло в ноябре 2017 года, поэтому назрела необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи.
Как уточнили в пресс-службе Министерства образования, речь идет о повышении стипендий с 1 января 2022 года.
Согласно принятому Кабмином постановлению, размер минимальной ординарной (обычной) академической стипендии со следующего года изменится следующим образом:
- для учащихся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования стипендия увеличится с 490 до 1250 грн в месяц;
- для студентов учреждений профессионального перед высшими образования стипендия вырастет с 980 до 1510 гривен в месяц, а для учащихся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере, – с 1250 до 1930 грн в месяц;
- для студентов высших учебных заведений и научных учреждений размер стипендии увеличится с 1300 до 2000 грн в месяц, а для учащихся по специальностям, для которых устанавливаются академические стипендии в повышенном размере, – с 1660 до 2550 грн в месяц.
Кроме того, решением Кабмина повышен размер академической стипендии президента Украины с 1420 до 2750 гривен в месяц – для учащихся учреждений профтехобразования, с 2130 до 3320 грн – для студентов учреждений профессионального перед высшими образования, и с 2720 до 4400 грн – для студентов высших учебных заведений и научных учреждений.
Также повышен размер именных и академических стипендий, учрежденных Кабинетом министров, размер стипендии президента Украины победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и Международного литературного конкурса ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко.
По данным Минобразования, сейчас количество получателей академической стипендии в учреждениях высшего и профессионального перед высшими образования составляет 35-40% фактического количества студентов дневной формы получения образования, обучающихся по государственному (региональному) заказу на одном факультете (отделении), курсе по определенной специальности.
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Готувати студентів має бути вигідно. За підготовку має платити або студент, або працедавець, а якщо ні, то навіщо усі ці ВНЗ??? Щоби "професура" там хабарництвом займалася? Якщо ці студенти не потрібні працедавцям, то куди ми викидаємо бюджетні кошти? Підготувати "економіста" щоби на Польщу потім поїхав? Та най пшеки самі собі і готують...