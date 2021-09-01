Кабмин изменил механизм расчета средней зарплаты

Кабинет министров внес изменения в механизм расчета средней зарплаты в части учета премий и других стимулирующих выплат.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду, 1 сентября, по процедуре без обсуждения.

Согласно пояснительной записке к принятому постановлению, документ призван урегулировать порядок учета премий, в том числе за месяц, а также других стимулирующих выплат по итогам работы за определенный период, при расчете средней зарплаты.

Согласно пояснительной записке к проекту документа, предыдущая редакция постановления №1213 от 9 декабря 2020 года предусматривала механизм учета премий и других выплат за два месяца или более длительный период. Однако Минэкономики получило множество обращений от среднего и крупного бизнеса относительно сложности расчета средней зарплаты по такому принципу.

Кроме того, принятым постановлением предлагается обеспечить механизм перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 года, согласно предыдущей редакции документа, была начислена средняя зарплата без учета премий и выплат.