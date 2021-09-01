"Метинвест" выплатит компаниям Ахметова и Новинского дивиденды на $590 миллионов

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", 20 июля задекларировала дивиденды в размере $590 млн.

Как указано в отчете компании за первое полугодие 2021 года, в январе-июне этого года "Метинвест" уже выплатил акционерам $423 млн дивидендов, тогда как в первом полугодии прошлого года такие выплаты отсутствовали, передает Интерфакс-Украина.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

Согласно отчету, на балансе "Метинвеста" на 30 июня этого года числились в разделе нетекущих активов кредиты SCM и "Смарт-холдингу" под эффективную ставку 9% соответственно на $190 млн и $84 млн соответственно (полугодием ранее – $183 млн и $101 млн).

Кроме этого, в разделе текущих финансовых активов гривневые кредиты этим компаниям на середину 2021 года года суммарно составляли $45 млн против $43 млн на начало года.

Как сообщалось, "Метинвест" по итогам работы в январе-июне текущего года получил чистую прибыль в размере $2,77 млрд, в то время как аналогичный период прошлого года компания завершила с чистым убытком $240 млн. Ее выручка за отчетный период возросла на 70% – до $8,47 млрд.