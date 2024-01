"Укртранснафта" договорилась о поставках дизтоплива из России по трубопроводу окружения Медведчука, – СМИ

Государственная "Укртранснафта" в августе подписала контракт с новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину – компанией SNEL Energy Ltd – на предоставление услуг по транспортировке дизтоплива по нефтепродуктопроводу "Самара-Западное направление".

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на источник в "Укртранснафте".

По словам собеседника издания, согласно условиям контракта, компания уже должна начать поставки дизельного топлива, но пока не может этого сделать из-за отсутствия зон временного таможенного контроля и разрешений на открытие и эксплуатацию таможенных складов для хранения нефтепродуктов на территории ЛВДС "Новоград-Волынский" и ЛВДС "5С".

При этом он отметил, что все другие необходимые для осуществления транспортировки нефтепродуктов по трубопроводу документы у компании есть.

Как сообщалось, в августе компания SNEL Energy Ltd стала новым оператором поставок нефтепродуктов "Роснефти" в Украину. Это произошло вследствие смены конечных владельцев и названия кипрской Socar New Energy Limited, которая была оператором данных поставок до последнего времени. Новые собственники SNEL Energy Ltd неизвестны.

Ранее сообщалось, что азербайджанская госкоропация Socar решила отказаться от проекта поставок российских нефтепродуктов в Украину и участия в проекте приобретения сети АЗС Glusco.

Напомним, в сае государственная нефтяная компания Азербайджана Socar подписала соглашение о праве экспорта нефтепродуктов "Роснефти" в Украину, Польшу, страны Балтии и другие страны Восточной Европы. Поставки российского дизтоплива начались в конце мая через дочернюю компанию Socar New Energy.

Socar сменила в качестве поставщика топлива "Роснефти" в Украину сменила компании, связанные с окружением Виктора Медведчука.

Нефтепродуктопровод "Самара-Западное направление" через ООО "Прикарпатзападтранс" также принадлежит окружению Медведчука и близкому к Александру Лукашенко белорусскому предпринимателю Николаю Воробью.

После введения санкций СНБО против Медведчука в феврале 2021 года суд арестовал имущество нефтепродуктопровода, после чего он был передан в управление "Укртранснефте".