За полтора года размер средней пенсии увеличился на 25%, – Минсоцполитики

С начала 2020 года средняя пенсия в Украине выросла почти на 25%, или на 784 грн.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября 2020 года средняя пенсия составляла 3 082,98 грн, а на 1 августа 2021 года – 3 866,84 грн.

По словам Лазебной, это стало результатом комплексной программы повышения пенсий, целью которой является обеспечение социальной справедливости и уменьшение неравенства. Для этого также предлагается обеспечить индексацию всех пенсий по общим правилам и повышение выплат людям, которые по возрасту или состоянию здоровья требуют дополнительной социальной защиты.

"На начало 2020 года тех, кто получает самые низкие пенсии, меньше 2 000 гривен, было 4 миллиона. Сегодня мы подняли пенсии выше этого предела для 2,3 млн человек и ожидаем, что с середины 2022 года пенсии для всех пенсионеров будут составлять более 2000 грн", – отметила министр.

По ее словам, для обеспечения социальной справедливости пенсионной системы и стимулов для детенизации занятости и уплаты страховых взносов Минсоцполитики разрабатывает предложения по дифференциации социальных гарантий пенсионерам с учетом продолжительности страхового стажа.

Кроме того, на 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в программу ежемесячных доплат пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет, что позволит повысить доходы дополнительно 1,5 млн пенсионеров.

В рамках подготовки проекта госбюджета на 2022 год министерство предлагает предусмотреть в календаре повышения пенсий на следующий год такие шаги:

повышение с 1 января пенсий лицам с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

индексацию с 1 марта пенсий для почти 10 млн пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

перерасчет с 1 июля и с 1 декабря пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

перерасчет с 1 октября минимальной пенсии по возрасту в связи с прогнозированным повышением минимальной заработной платы.

Напомним, в начале августа премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине с 2023 года начнут вводить социальные пакеты с накопительными пенсиями, начиная с работников бюджетной сферы.