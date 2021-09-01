США помогут Украине написать стратегию развития здравоохранения до 2030 года, – Минздрав

Министерства здравоохранения Украины и США договорились о сотрудничестве в части экспертной помощи относительно написания Стратегического плана развития системы охраны здоровья населения на период до 2030 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook по итогам встречи со своим американским коллегой Ксавье Бессерой.

По его словам, разработка этого плана предусмотрена указом президента, как документа, который впервые систематизирует стремления страны обеспечить универсальный доступ к услугам в сфере здравоохранения и присоединиться с достижениями целей стабильного развития ООН.

Однако ключевым вопросом в обсуждении стало продолжение сотрудничества стран в рамках Глобальной повестки дня по безопасности здоровья (Global Health Security Agenda).

"Это сотрудничество направлено на предотвращение распространения и раннее выявление инфекционных болезней, а также на формирование адекватного ответа медицинской системы на биологические угрозы", – уточнил Ляшко.

Кроме того, в рамках врачебного самоуправления в Украине стороны обсудили возможность начать сотрудничество с АМА (American Medical Association) и APHA (American Public Health Association).

Также во время встречи было очерчено видение развития сотрудничества с Национальным институтом здоровья США, Центром контроля и профилактики заболеваний и Управлением по санитарному наблюдению за качеством продуктов питания и медикаментов (FDA, США).