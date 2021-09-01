Минэкономики спрогнозировало рост производства сахара на 30%

Производство сахара в Украине в 2021/2022 маркетинговом году(сентябрь-август) ожидается на уровне 1,4 млн тонн, что на 30% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что с учетом существенных переходных остатков в 422 тыс. тонн на начало прошлого МГ, общее предложении сахара составит 1,74 млн тонн, что будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса, объем которого оценивают в 1,25 млн тонн.

"Сегодня сахарная отрасль Украины позволяет производить до 2 млн тонн свекольного сахара в год, что полностью обеспечивает внутренние потребности страны", – говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в прошлом 2020/2021 МГ в связи с неблагоприятными условиями в Украине производство сахара упало на 25% по сравнению с показателями 2019/2020 МГ – до 1,1 млн тонн.

В нынешнем МГ сахар будут производить 33 предприятия отрасли, что соответствует данным за 2020 год.

Кроме того, по данным Госстата, наблюдается постепенное снижение потребления украинцами сахара.

"Если в 2008 году среднестатистический украинец в течение года потребил около 41 кг сахара и сахаросодержащих продуктов, то в 2020 году–28,5 кг. Такое снижение в том числе связанно с изменением культуры питания и уменьшением потребностей в сахаре в смежных отраслях", –уточнили в Минэкономики.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров предложил Верховной Раде до 1 октября 2021 года сделать беспошлинным ввоз 120 тыс. тонн сахара для стабилизации ситуации на рынке данного продукта.