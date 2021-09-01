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Нацкомиссия установила ограничения для трейдеров на рынке электроэнергии

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Нацкомиссия установила ограничения для трейдеров на рынке электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ограничила максимальный объем продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) для трейдеров и поставщиков до уровня не более 10% объема покупки на рынке двухсторонних договоров (ДД).

Соответствующее постановление было принято на заседании регулятора в среду, 1 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно тексту проекта постановления, ограничение на уровне 10% будет действовать до 1 ноября 2021 года. Постановление вступает в силу со следующего дня после даты его принятия.

"До 1 ноября 2021 года для электропоставщиков и/или трейдеров общий (максимальный) объем продажи электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (далее – РСВ) для суток поставки не может превышать 10% от зарегистрированного объема покупки электрической энергии по двусторонним договорам у производителей электрической энергии и/или гарантированного покупателя такими электропоставщиками и/или трейдерами на эти сутки поставки", – сказано в документе.

В случае осуществления поставщиком или трейдером импорта электроэнергии, объем электроэнергии, который может быть продан таким электропоставщиком и/или трейдером на РСВ, увеличивается на объем такой импортируемой электроэнергии.

Как сообщалось, указанное ограничение для трейдеров на рынке электроэнергии предусмотрено поправками к закону "О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа", который был подписан президентом Владимиром Зеленским 27 августа.

Согласно внесенным перед принятие в закон поправкам, производителей всех форм собственности, кроме производителей по зеленому тарифу и получившим господдержку в результате аукциона, с 1 сентября 2021 года по 1 апреля 2022 года обязаны продавать электроэнергию по двусторонним договорам (ДД) исключительно на электронных аукционах, а трейдеры и поставщики – продавать на рынке "на сутки вперед" (РСВ) не более 10% ресурса, приобретенного по ДД.

По словам главы энергокомитета Рады Андрея Геруса, заключенные договора, период действия которых припадает на время с 1 сентября, производители будут обязаны привести в соответствие с законом и перезаключить их, если они заключались не по результатам аукциона.

Что касается ограничений трейдеров и поставщиков, до 1 ноября 2021 года общий (максимальный) объем продажи ими электроэнергии на РСВ за месяц не может превышать 10% зарегистрированного объема покупки по двусторонним договорам у производителей или гарантированного покупателя на этот расчетный период.

Автор: Михайло Орлюк
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