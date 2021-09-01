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Цены на газ в Европе приближаются к $650 за тысячу кубометров

Новини БізнесЦензор Енергетика

Цены на газ в Европе приближаются к $650 за тысячу кубометров

Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures на газ в среду днем продолжила рост, взяв отметку 52,9 евро за кВт-ч, или $646 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи. В понедельник торги закрылись на отметке $600 за тысячу кубометров, передает Интерфакс-Украина.

Ранее сообщалось, что среди причин роста цены газа – заявление "Газпрома" об уровне ожидаемых поставок газа в Европу в 2021 году на уровне 183 млрд куб. м, что соответствует предыдущим прогнозам, хотя большинство трейдеров ожидали роста поставок в связи с запуском "Северного потока-2".

Напомним, на днях министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером сообщил о планах заключить с российским монополистом новый контракт на поставку природного газа, который будет действовать с 1 октября. По словам министра, по новому договору Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м – через Австрию. Таким образом, поставки газа будут организованы в обход традиционного маршрута через украинскую ГТС.

После этого цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на бирже ICE Futures пробила отметку 49,26 евро за кВт-ч, или $600 за тысячу кубометров.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Прибавляет по 25 баксов в сутки, боюсь даже представить цену в декабре.
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01.09.2021 14:23 Відповісти
Треба додатково надрукувати грошей для підтримання економіки під час лохдауну і все одразу подешевшає.
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01.09.2021 14:29 Відповісти
веталик звонил своим друзьям в берлин и сказал что надо все закрывать даже метро на лохдаун иначе заболеем. при чем тут первомайск условный веталя не обьяснит потому что не знает где ето
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01.09.2021 15:11 Відповісти
С кацапами диалоги диаложить - это все равно шо пилить сук,на котором сидишь.
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01.09.2021 15:31 Відповісти
Побудували ***** трубу, дебіли на свою дурну макитру,тепер він вам дешевого газу на бздить. Цены на газ в Европе приближаются к $650 за тысячу кубометров - Цензор.НЕТ 7615
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01.09.2021 19:03 Відповісти
***** подогревает ситуацию на рынке созданием искусственного дефицита. Типа Украина не споможна, вас спасет только СП2. Но цена так долго расти не может, скоро настанет такой же отскок в обратную сторону.
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01.09.2021 19:48 Відповісти
 
 