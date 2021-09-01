БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
2571 відвідувач онлайн
Новини Фінанси
5 191 4
Зеленський (2233) США (4310)

Зеленский в США представил План трансформации Украины на $227 миллиардов

Новини БізнесЦензор Фінанси

Зеленский в США представил План трансформации Украины на $227 миллиардов

В рамках рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский принял участие в презентации Плана трансформации Украины перед представителями американских аналитических центров и журналистами

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы имеем четкое видение, какой должна стать Украина через пять-десять лет. Это амбициозный план трансформации нашего государства. Больше справедливости, больше возможностей – строим успешную и устойчивую Украину", – сказал глава государства.

По его словам, документ, который называется A Greater Justice and Opportunity – Building Prosperous and Resilient Ukraine, представляет видение развития Украины на ближайшие годы как "форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба".

По словам президента, план преобразования экономики Украины определяет амбициозные цели по развитию человеческого капитала, обеспечение "зеленой" трансформации и энергетической безопасности страны.

Глава государства отметил, что документ является инструментом для развития стратегического партнерства Украины с США в экономике и содержит конкретные совместные экономические, инвестиционные проекты.

"Заложенные в плане более 80 проектов – это амбициозные проекты на общую сумму $277 млрд. Они предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций", – сказал президент

Кроме того, он выразил надежду, что американские партнеры активно присоединятся к реализации этого плана.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Офис президента


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
sкільки грошей Зелена миша хоче зїsти капець
показати весь коментар
01.09.2021 13:34 Відповісти
Кажуть, що США не спішать давати Україні гроші, навіть, на оборону, бо невідомо, де поділи ті гроші, що давали раніше. Попросту, розікрали?
показати весь коментар
01.09.2021 13:37 Відповісти
У них завжди одне й те ж. Дурити і видурювати гроші, а потім прийдуть кредитори і будуть шмонати тільки не Коломойського і Тимошенко. Остап Бендер також висував ідею перетворити Васюки на центр галактичної цивілізації.
показати весь коментар
01.09.2021 13:53 Відповісти
у зе все схвачено і пораховано - спочатку їсть пан, а потім слуги. це дорога в нікуди, і своїми планами хай підітреться
показати весь коментар
01.09.2021 13:56 Відповісти
 
 