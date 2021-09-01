ГФС арестовала имущество экс-нардепа Балашова на 200 миллионов по делу об уклонении от налогов (обновлено)

Государственная фискальная служба (ГФС, координирует работу налоговой милиции) арестовала недвижимость бывшего народного депутата и предпринимателя стоимостью 200 млн грн по делу об уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в г. Киеве, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, в рамках досудебного расследования в уголовном производстве разоблачили известного предпринимателя и общественного деятеля, народного депутата Украины ІІІ созыва, в злоупотреблении полномочиями и в уклонении от уплаты налогов, сборов", – говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый в течение 2018-2019 годов, находясь в Киеве, умышленно уклонялся от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора на 9,6 млн грн путем продажи недвижимости другим лицам по заниженной цене.

Отмечается, что фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления. Согласно решению райсуда г. Киева арестовано имущество подозреваемого, а именно 18 объектов недвижимости в столице на 200 млн грн.

В свою очередь бывший народный депутат, лидер партии "5.10" Геннадий Балашов обнародовал в Facebook подробности дела, уточнив, что речь идет о продаже им как физическим лицом в 2018 году квартиры в клубном доме New York в Печерском районе Киева.

"В 2018 году была продана квартира, через нотариуса, ее оценивал лицензионный оценщик, сделку разрешило Госкомимущества. Нотариус оформил сделку после уплаты всех налогов. У налоговой претензий нет. Но заказали дело, и продажа квартиры стала преступлением с целью уклонения от налогов. И залог в 9,6 млн", – написал экс-депутат в Facebook.

Согласно опубликованным Балашовым материалам дела, в 2012 году он приобрел жилой дом 1965 года постройки и земельный участок под ним. После этого в 2013 году старый дом был снесен и на его месте началось строительство многоэтажного здания "New York" площадью 1640,4 кв. м. После завершения его строительства собственность на весть дом была оформлена на Балашова. Затем в 2018 году он начал продавать квартиры в новом доме. По мнению ГФС, недвижимость была реализована по заниженной цене.