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Остатки средств на едином казначейском счете выросли почти в 6 раз

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Остатки средств на едином казначейском счете выросли почти в 6 раз

Остатки средств на Едином казначейском счете на 1 сентября 2021 года составили 57,49 млрд грн, что в 5,8 раза больше, чем месяцем ранее.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Для сравнения, на 1 сентября 2020 года на ЕКС находилось 45,66 млрд грн, 1 сентября 2019 года – 61,83 млрд грн, 2018 года – 27,09 млрд грн, на 1 сентября 2017 года – 63,15 млрд грн.

Напомним, на 1 августа остатки средств на ЕКС составляли 9,88 млрд грн, что на 522 млн грн меньше, чем на начало июля. На 1 июля остатки средств на ЕКС составляли 10,4 млрд грн, что на 12,8 млрд грн меньше, чем на начало июня.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Госказначейство


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Зі слів Гройсмана його кабінет міністрів залишив зеленій владі на ЄКР 94 млрд.грн. і кожен рік скорочував зовнішній борг.
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01.09.2021 15:49 Відповісти
 
 