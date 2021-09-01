Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь с 1 сентября снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Это предусмотрено постановлением Совета Министров №495 от 30 августа 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу ставки экспортных пошлин изменяются, в частности, на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты – $64,6 за тонну (ранее – $67,8), прямогонный бензин – $35,5 за тонну (ранее – $37,2), товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $19,3 за тонну (ранее – $20,3).

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись с 1 августа. Тогда они повышались.