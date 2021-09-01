"Энергоатом" и Минэнерго изменили данные о стоимости строительства новых блоков АЭС от Westinghouse

Министерство энергетики и госпредприятие НАЭК "Энергоатом" изменили оценку строительства пяти энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse в Украине, меморандум о чем был подписан накануне.

Согласно обновленным пресс-релизам на сайте министерства и госкомпании, общая стоимость проекта оценивается в $30 млрд, как изначально сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

Аналогичные изменения также были внесены в пресс-релиз о подписании меморандума на сайте Офиса президента, о чем свидетельствует кэш страницы в Google.

В свою очередь в пресс-релизе о подписании меморандума на сайте Westinghouse не содержится оценки стоимости проекта, как и перечня конкретных объектов.

Как сообщалось, накануне в Twitter президента Владимира Зеленского было опубликовано сообщение о подписании меморандума между госпредприятием НАЭК "Энергоатом" и американской корпорацией Westinghouse о совместной достройке энергоблока Хмельницкой АЭС, а в дальнейшем – еще 4 атомных энергоблоков.

"Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – отмечалось в сообщении Зеленского.

Однако затем пресс-службы "Энергоатома" и Министерства энергетики обнародовали свои пресс-релизы о подписании меморандума, в которых стоимость проекта оценивалась в $25 млрд.

Меморандум подписали президент и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман и исполняющий обязанности НАЭК "Энергоатом" президента Петр Котин в ходе визита президента Владимира Зеленского в США.