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"Энергоатом" и Минэнерго изменили данные о стоимости строительства новых блоков АЭС от Westinghouse

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

Министерство энергетики и госпредприятие НАЭК "Энергоатом" изменили оценку строительства пяти энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse в Украине, меморандум о чем был подписан накануне.

Согласно обновленным пресс-релизам на сайте министерства и госкомпании, общая стоимость проекта оценивается в $30 млрд, как изначально сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

Аналогичные изменения также были внесены в пресс-релиз о подписании меморандума на сайте Офиса президента, о чем свидетельствует кэш страницы в Google.

В свою очередь в пресс-релизе о подписании меморандума на сайте Westinghouse не содержится оценки стоимости проекта, как и перечня конкретных объектов.

Как сообщалось, накануне в Twitter президента Владимира Зеленского было опубликовано сообщение о подписании меморандума между госпредприятием НАЭК "Энергоатом" и американской корпорацией Westinghouse о совместной достройке энергоблока Хмельницкой АЭС, а в дальнейшем – еще 4 атомных энергоблоков.

"Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – отмечалось в сообщении Зеленского.

Однако затем пресс-службы "Энергоатома" и Министерства энергетики обнародовали свои пресс-релизы о подписании меморандума, в которых стоимость проекта оценивалась в $25 млрд.

Меморандум подписали президент и главный исполнительный директор Westinghouse Патрик Фрагман и исполняющий обязанности НАЭК "Энергоатом" президента Петр Котин в ходе визита президента Владимира Зеленского в США.

Автор: Михайло Орлюк
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Наконец то, хоть что-то.
Новые блоки вполне реально задействовать для производства водорода на экспорт.
И электроэнергия будет дешевле.
На Хмельницкой остро нужен третий миллионник.
Остальные блоки, мощностями поменьше, для балансировки энергосистемы есть смысл раскидать по остальным площадкам Украины.
Правда, результат будет только через 5 лет.
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01.09.2021 10:28 Відповісти
чувак, ты учился в школе? )))) это не при твоей жизни! строительство первого блока АЭС, от принятия решения, до пуска, занимает минимум 7 лет, последующие, на этой площадке 2-3 года. и это при СССР, где комсомольские стройки (все станции), и работа в 3 смены.
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01.09.2021 10:34 Відповісти
 
 