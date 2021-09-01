Жена соратника Медведчука после введения санкций сменила имя и фамилию в российских реестрах

Гражданская жена народного депутата от "ОПЗЖ" Тараса Козака – Наталья Лавренюк – после введения украинских санкций сменила псапортные данные в РФ, гражданкой которой она также является.

Согласно данным Официального сайта Федеральной налоговой службы России, теперь паспорт и идентификационный номер, принадлежавшие Наталье Лавренюк, теперь принадлежат лицу по имени Светлана Жучкова, выяснили журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый).

При этом еще по состоянию на февраль 2021 года этот же ресурс указывал, что эти же документы принадлежат Наталье Николаевне Лавренюк, 1975 года рождения.

Вместе с тем, изменения ФИО Натальи Лавренюк в российских реестрах сейчас отображаются не везде. Например, в реестре юридических лиц России указанный идентификационный номер и дальше закреплен за Натальей Лавренюк (по крайней мере в выписке на компанию "НЗНП Трейд", где она владеет долей 25%).

Наталья Лавренюк – гражданская жена народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака, которую он не декларирует. Она имеет гражданства двух стран – Украины и России.

Как сообщалось, в феврале в отношении Натальи Лавренюк, а также Виктора Медведчука и Оксаны Марченко были введены санкции Советом нацбезопасности и обороны Украины из-за деятельности российского "Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода" (АО "НЗНП").

АО "НЗНП" – бывший совместный нефтяной бизнес в России супругов Тараса Козака и Натальи Лавренюк с супругами Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. По версии СНБО предприятие якобы поставляло нефтепродукты в ОРДЛО, хотя менеджмент завода это отрицает.

"НЗНП" в период с февраля 2014 года по апрель 2021 года обеспечил семьям Виктора Медведчука и Тараса Козака дивиденды в размере более $100 млн.

Наталья Лавренюк также владеет многочисленным недвижимым имуществом. В частности, на нее оформлена квартира в Москве стоимостью $13 млн в одном из самых дорогих жилых комплексов российской столицы Knightsbridge Privat Park.