Зеленский на встрече с главой NASA заявил о планах Украины вновь стать космической державой

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в США встретился с руководителем Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Биллом Нельсоном.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Зеленский отметил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли.

"Украина должна снова стать космической державой. Исследование и использование космического пространства в мирных целях – важный компонент партнерства между Украиной и США", – подчеркнул президент Украины.

Согласно сообщению пресс-службы главы государства, во время встреч стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, к которым Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями.

В свою очередь на сайте NASA приведено краткое заявление главы ведомства по итогам встречи с президентом Украины.

"Для меня было честью встретиться сегодня утром с президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы обсудили нашу новую приверженность партнерству в космосе, нашу общую заинтересованность в исследованиях и открытиях, а также важность международного сотрудничества для достижения общих целей в космосе", – говорится в заявлении главы NASA Билла Нельсона.