Украина и США договорились о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов

Государственное космическое агентство Украины и Министерство обороны США подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов и оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, документ определяет взаимную заинтересованность сторон и желание расширения сотрудничества в использовании космического пространства.

"Меморандумом создаются правовые основания и механизмы совместного использования космической ситуационной осведомленности с целью повышения безопасности космических полетов, обмена услугами и информацией", – отмечается в сообщении.

Ожидается, что подписание документа позволит Украине получать от Космического командования США информацию и услуги по космической ситуационной осведомленности.

"Реализация Меморандума позволит получить системную информацию о состоянии общей околоземной космической обстановки и количестве каталогизированных космических объектов и их распределение по типу. Также, текущее состояние космической деятельности стран мира по численности их космических объектов и количеству космических запусков", – уточнили в Минобороны.

Планируется, что в дальнейшем в соответствии с положениями меморандума Украина получит данные о составе орбитальных группировок действующих космических аппаратов космических систем, что позволит определить космические объекты для наблюдения отечественными средствами, в частности радиолокационными.

"Указанное позволит идентифицировать действующие космические аппараты во всех доступных открытых ресурсах и моделировать их орбитальный полет, исследовать их функциональные возможности, формировать отечественный главный и частичные каталоги космических объектов, совершенствовать их количественные и качественные характеристики", – отмечается в сообщении.