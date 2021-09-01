Кабмин назначил временного главу налоговой милиции

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС, координирует работу налоговой милиции) Анатолия Александрова.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №1019-р от 30 августа обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно документу, Александров занимает должность начальника управления обеспечения деятельности ГФС.

Как сообщалось, 20 августа Кабинет министров назначил директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадима Мельника, который возглавлял Государственную фискальную службу с конца 2020 года.

Ранее Мельник неоднократно отмечал, что сотрудники налоговой милиции также могут перейти на работу в БЭБ, поскольку для этого нет ограничений.

Напомним, Государственная фискальная служба должна прекратить работу после создания Бюро экономической безопасности (БЭБ).