Германия предложит продлить контракт на транзит газа через Украину на 5-10 лет, – посол

Германия хотела бы продления договора о транзите российского газа через Украину на 5-10 лет.

Об этом сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен, передает Интерфакс-Украина.

"Я думаю, что наша идея – продлить этот контракт, который есть между "Нафтогазом" и "Газпромом", который мы также помогли заключить в 2019 году. Если мы можем это продлить на 5 или даже на 10 лет, с гарантиями, если не транзита, то денег для Украины, как это сейчас...", – сказала Фельдгузен.

При этом посол ФРГ считает, что Украина должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной.

"Транзит – это всегда плохо, потому что это можно остановить. Производить, быть важным экспортером для Европы – это намного важнее, по моему мнению", – пояснила она.

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Как сообщалось, ранее США и Германия договорились об условиях завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.