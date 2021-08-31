Нацбанк предложил населению сдать выведенные из обращения монеты в 25 копеек на благотворительность

Национальный банк Украины (НБУ) и благотворительный фонд "Таблеточки" инициировали проведение благотворительной акции "Монетки детям", в рамках которой средства, полученные от сдачи монет номиналом 25 копеек, будут направлены на помощь онкобольным детям.

Как сообщает пресс-служба НБУ, акция будет проходить с 1 по 30 сентября.

"Каждый гражданин сможет присоединиться к этой акции, чтобы простым способом собрать монеты и превратить их в мощную помощь для сотен детей, борющихся с раком", – отмечается в сообщении.

В НБУ напомнили, что монеты номиналом 25 копеек перестали быть платежным средством с 1 октября 2020 года. Ими уже почти год невозможно рассчитаться в торговой сети, однако их можно свободно обменять в банках на монеты действующих номиналов или банкноты.

При этом за последние 11 месяцев из оборота было изъято всего 5% или 83,8 млн шт. монет данного номинала.

"Украинцы до сих пор держат у себя 1,5 млрд монет номиналом 25 копеек. Это около 400 млн грн. Этими монетами уже невозможно воспользоваться. Они могут годами лежать по копилках, карманах и на полках, а могут уже сейчас спасать жизнь детям", –процитировала пресс-служба главу НБУ Кирилла Шевченко.

Согласно сообщению, чтобы присоединиться к акции, нужно собрать монеты номиналом 25 копеек и в период с 1 до 30 сентября отнести их в ближайшее отделение банка-партнера ("Ощадбанк", "Райффайзен банк", ПУМБ, "ОТП банк", "МТБ банк" и "Индустриалбанк"). Банк перечислит эти средства на счет фонда "Таблеточки".