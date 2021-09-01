Компания тестя Насирова получила разрешение на строительство высотки в центре Киева

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины 26 августа выдала ООО "Стройресурс" разрешение на строительство многофункционального комплекса на ул. Жилянской, 81, ул. Гайдара, 5 в Голосеевском районе Киева.

Об этом свидетельствуют данные Единой государственной электронной системы в сфере строительства, пишут Наші гроші.

Общая площадь комплекса составит 50,7 тыс. кв. м, из которых площадь квартир – 25,9 тыс. кв. м. В здании будет 32 этажа и 392 квартиры.

Как отмечает издание, указанные в технико-экономических показателях разрешения параметры превышают установленные государственными строительными нормами (ГСН) нормативы, которые инспектор строительного надзора обязательно проверяет при выдаче разрешения.

В частности, превышены показатели плотности застройки. Так, в соответствии с ГСН, максимально допустимая плотность жилого фонда для участка площадью 1 га должна составлять 27,45 тыс. кв. м. Следовательно, для участков общей площадью 0,31 га на ул . Гайдара, 5 и ул. Жилянской, 81 этот показатель должен быть не более 8,5 тыс. кв. м, в то время как он составляет 25,9 тыс. кв. м, то есть в три раза больше допустимого показателя для указанного участка.

Кроме того, плотность населения для высотной застройки (17 и выше этажей) для участка площадью 1 га не должна превышать 950 человек. То есть, для участка 0,31 га этот показатель должен быть не более 295 человек, в то время как только квартир в новом комплексе запланировано 392.

При этом участки застройки – 0,21 га по ул. Гайдара, 5 и 0,1 га по ул. Жилянской, 81 – находятся в пределах центральной планировочной зоны, где, согласно действующему Генплану Киева, действует ограничение высотности для новой застройки не выше 27 метров.

Напомним, что исходные данные на это строительство фирма "Стройресурс" получила через Окружной админсуд Киева, куда она обратился после отказа Департамента архитектуры КГГА выдать градостроительные условия и ограничения (ГУО) из-за того, что намерения застройки не соответствуют действующему генплану (это частично коммунально-складские территории, частично – территории общественных зданий и сооружений, а частично – территории улиц и дорог, где строительство жилья не допускается).

Во исполнение решения суда Департамент КГГА выдал "Стройресурс" ГУО в июле 2019 года. В документе дано разрешение на проектирование многофункционального комплекса и одновременно приведены данные, необходимые для проектирования жилой застройки. Как известно, в Киеве строительство жилых комплексов под видом многофункциональных на территории общественных зданий является неодиночным примером игнорирования существующих ограничений.

Учредителем ООО "Стройресурс" является ООО "Плотофленд", владельцем которого является известный строитель, владелец строительной корпорации "Альтис-Холдинг" Александр Глимбовский. Глимбовский является тестем бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, которого сейчас судят по коррупционному делу.

Генеральным подрядчиком строительства является ООО "Альтис-Констракшн", владельцами которого являются кипрские компании Garyhun Investments Limited и Altis Holding Limited. Совладельцем обеих кипрских фирм также является Александр Глимбовский.