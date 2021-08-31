После вывода американских войск в небе Афганистана не осталось ни одного самолета. ФОТО
Новини БізнесЦензор Транспорт
Воздушное пространство Афганистана опустело после того, как страну покинул последний американский военный самолет.
Об этом свидетельствуют данные службы слежения за авиасообщением Flightradar.
По данным на вечер вторника, 31 августа, в воздушном пространстве Афганистана нет ни одного самолета.
В ночь на вторник в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA) заявили, что международный аэропорт Кабула после отлета оттуда военных США остался без авиадиспетчеров и не может в штатном режиме выполнять свои функции, отмечает Интерфакс.
"Авиадиспетчеров нет. Аэропорт свои функции не выполняет. Самолеты, летящие в Кабул, из Кабула или через Кабул должны проявлять максимальную осторожность",– говорится в заявлении FAA.
Также ведомство запретило американским самолетам перелеты над большей частью Афганистана.
Как сообщалось, в ночь на вторник последняя группа военных США покинула аэропорт Кабула, положив конец 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане. В последние дни именно армия США обеспечивала функционирование аэропорта.
Аэропорт Кабула теперь находится под контролем захватившего власть в Афганистане движения "Талибан".
Будь ласка, зачекайте...