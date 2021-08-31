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Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию части исторических зданий (обновлено)

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Киевсовет ввел мораторий на реконструкцию части исторических зданий (обновлено)

Киевский горсовет поддержал введение моратория на реконструкцию и/или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий XIX-XX века.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 31 августа, поддержали 99 депутатов, сообщает пресс-служба Киевсовета.

По словам заместителя городского головы - секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, за последние три года КГГА направила Министерству культуры и информационной политики представление о занесении 1542 памятников и обнаруженных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока в него включены только 73 объекта. В то же время остальным историческим зданиям XIX-XX века на территории города Киева может угрожать уничтожение или повреждение.

"Невозможно защитить дома без статуса, до сих пор 1469 объектов не включены в реестр, поэтому по поручению Киевского городского головы Виталия Кличко на заседание Киевсовета внесен этот проект решения о временном запрете (моратории) на реконструкцию и/или капитальный ремонт со сменой объемно-пространственных параметров исторических зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с законом "Об охране культурного наследия", – отметил Бондаренко.

Согласно проекту документа, в целом в перечень для введения моратория вошли 119 исторических зданий XIX-XX века в Киеве, которым может грозить уничтожение или повреждение, и которые могут быть включены в список вновь выявленных объектов культурного наследия, уточняет Интерфакс-Украина.

а определение правового статуса этих объектов выделяется один год. Кроме того, депутаты планируют расширить перечень объектов, на которые распространяется мораторий.

Между тем, депутат Киевсовета Ксения Семенова отметила, что в перечень не вошли, как минимум, 60 объектов, предложенных общественной организацией "Мапа реновации", а также ряд зданий, которые уже частично разрушены (в том числе, усадьба Барбана по ул.Обсерваторной).

Автор: Михайло Орлюк
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