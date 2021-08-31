Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский (обновлено)
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Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и американская корпорация Westinghouse договорились о совместной достройке энергоблока Хмельницкой АЭС, а в дальнейшем – еще 4 атомных энергоблоков.
Подписание документа состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.
"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – отметил Зеленский.
Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК #Енергоатом та Westinghouse electric @W__Home про спільне будівництво енергоблоку #ХмельницькоїАЕС як пілотного проекту, а надалі – ще 4 блоків за їхньою технологією. Загальна вартість проекту – до $30 млрд. pic.twitter.com/xU4MwuHKsb— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 31, 2021
Как уточнили в пресс-службе "Энергоатома", речь идет о строительстве новых атомных энергоблоков в Украине с использованием технологии Westinghouse AP1000.
Меморандум предусматривает участие компании Westinghouse в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС по технологии AP1000 и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины. Общая ориентировочная стоимость проекта – около $25 млрд, уточнили в "Энергоатоме".
"В долгосрочной перспективе применение американской технологии AP1000 – апрбированной реакторной установки поколения III + мощностью около 1100 МВт с системами пассивной безопасности и уникальными особенностями с точки зрения стандартизации, которые позволяют сократить сроки и стоимость строительства, даст "Энергоатому" возможность обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной поколения, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде", – прокомментировал подписание документа и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин.
Как отмечается в сообщении, технология AP1000 компании Westinghouse – единственная из технологий реакторов поколения III+ лицензирована Комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии. Четыре блока AP1000, которые уже работают в Китае, строительство двух энергоблоков AP1000 скоро будет завершено на АЭС Воглом (Vogtle) в США.
Как сообщалось, 22 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом №406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики" поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.
Завершение строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт, начатого в 1985-86 годах, вошло в утвержденный правительством перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года.
НАЭК "Энергоатом" планировал завершение достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году,
Будь ласка, зачекайте...
вляди уже заложили тягомотину по пересмотру проектов и откаты государству через органоны госрегулирования?
Лучше у китаез взять адаптированные проекты, там на любой выбор - москали, вестингауз (японцы), корейцы, французы, французы с немцами. Китаезы купили лицензии и адаптировали практически ВСЕ проекты.
Одна проблема, у китаез МАЛО спецов, как детишки - делают открытия, там, где остальные зубы съели или уже потеряли полностью.
Эта проблема не только у китаез, застой в атомной энергетике выбил практиков во многих странах. Про корейцев не скажу, не в курсе.
-не пішов би ти .....
-невже тобі не доходить що мова не тільки про будівництво а і про твели та переробку і зберігання..і все авансом за їх рахунок...
многие страны отказываются и от угля и от АЭС переходя на возобновляемые ...
Ніхто вам не забороняє купити собі сонячну панель і отримувати від неї електроенергію.
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-proinspektuvav-budivnictvo-chetvertogo-gidroagrega-64213
Вы встряли не разобравшись...
объяснять нет времени - иду спать ))))
-а ти розбирайся!
Звучить гарно, атомна енергетика потрібна Україні як найдешевша, але як що це не корупційна схема.
Друге - сума у 30 млрд. доларів занадто велика як на мене. Бачу Зе влада ******** гучні і пафосні проекти, і хто скаже скільке це все коштує насправді
Чекаємо на продовження.
-Жаль его, хороший был пёс, ласковый. Хотя и хитрый. ©
Наооги все осталось бы дома
Плюс развитие сопутствующих отраслей
Дороги и те не можем сами построить
Полнач стыдуха
Один меморандум вже підписали, а толку? Знову тільки наміри...