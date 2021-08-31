БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1614 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
73 704 59
Зеленський (2233) США (4310) Енергоатом (1089) Міненерго (691)

Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский (обновлено)

Новини БізнесЦензор Енергетика

Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский (обновлено)

Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и американская корпорация Westinghouse договорились о совместной достройке энергоблока Хмельницкой АЭС, а в дальнейшем – еще 4 атомных энергоблоков.

Подписание документа состоялось во время визита президента Владимира Зеленского в США, сообщает пресс-служба главы государства в Twitter.

"Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК "Энергоатом" и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем – еще 4 блоков по их технологии. Общая стоимость проекта – до $30 млрд", – отметил Зеленский.

Как уточнили в пресс-службе "Энергоатома", речь идет о строительстве новых атомных энергоблоков в Украине с использованием технологии Westinghouse AP1000.

Меморандум предусматривает участие компании Westinghouse в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС по технологии AP1000 и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины. Общая ориентировочная стоимость проекта – около $25 млрд, уточнили в "Энергоатоме".

"В долгосрочной перспективе применение американской технологии AP1000 – апрбированной реакторной установки поколения III + мощностью около 1100 МВт с системами пассивной безопасности и уникальными особенностями с точки зрения стандартизации, которые позволяют сократить сроки и стоимость строительства, даст "Энергоатому" возможность обеспечивать высокий уровень безопасности, надежную работу атомной поколения, ее инновационность и бережное отношение к окружающей среде", – прокомментировал подписание документа и.о. главы "Энергоатома" Петр Котин.

Как отмечается в сообщении, технология AP1000 компании Westinghouse – единственная из технологий реакторов поколения III+ лицензирована Комиссией по ядерному регулированию США и в нескольких странах Европы и Азии. Четыре блока AP1000, которые уже работают в Китае, строительство двух энергоблоков AP1000 скоро будет завершено на АЭС Воглом (Vogtle) в США.

Как сообщалось, 22 сентября 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом №406 "О неотложных мерах по стабилизации ситуации в энергетической сфере и дальнейшего развития ядерной энергетики" поручил Кабинету министров внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о размещении, проектировании и строительстве энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

Завершение строительства энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС мощностью по 1000 МВт, начатого в 1985-86 годах, вошло в утвержденный правительством перечень приоритетных для государства инвестиционных проектов на период до 2023 года.

НАЭК "Энергоатом" планировал завершение достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС в 2026 году, 

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Twitter


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+16
Атомна енергетика це найдешевша на цей час енергетика.
Ніхто вам не забороняє купити собі сонячну панель і отримувати від неї електроенергію.
показати весь коментар
31.08.2021 20:18
+14
Если почитать, то многие страны с баблом кинулись искать решения по промышленным дешевым аккумуляторам, а то когда обычно электричество нужно когда ночь и ветра нет, а хранить сейчас электричество очень дорого, попробуйте собрать аккумулятор на 1кВт и будете в шоке по цене. ЕС лидер по зеленке и в итоге всё у них провалилось, тянули Турецкий Поток, СП-1, и вот СП-2 закончат и запустят и т.д. и как раз как бы лидер по возобновляемой энергетике Германия зубами протягивает СП-2 и другие страны ЕС помогают как могут, и это говорит о том, что с зеленкой не всё так радужно и весело. Было бы всё хорошо по зеленке, то не тянули они всё эти потоки с таким рвением. Арабы в ОАЭ в пустыне, где завались солнца в итоге построили АЭС "Барака", и им то не знать что выгодно, а что нет. Зеленка будет выгодной, когда придумают дешевые промышленные аккумуляторы, а сейчас это просто выкачка денег из бюджета по конскому зеленому тарифу и не более.
показати весь коментар
31.08.2021 20:24
+11
если бы не атомка боюсь представить какой счет ахметов мне бы рисовал
показати весь коментар
31.08.2021 19:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Осталось только жалкие 30 лярдов долларов найти Американская Westinghouse построит 5 блоков АЭС в Украине за $30 миллиардов, – меморандум - Цензор.НЕТ 3736
показати весь коментар
31.08.2021 18:55 Відповісти
Ахметова потрусить засунунуть ему в ж***** его *зельоную енергетику* и найдется еще не такие суммы.
показати весь коментар
31.08.2021 20:32 Відповісти
і його подільника поросенка..
показати весь коментар
31.08.2021 22:34 Відповісти
Нью Васюки.
показати весь коментар
31.08.2021 23:32 Відповісти
Найдут,примерно так же как миллиард деревьев посадили
показати весь коментар
01.09.2021 08:05 Відповісти
цена запредельная, на уровне затянувшегося на десятилетие строительства в штатах.
вляди уже заложили тягомотину по пересмотру проектов и откаты государству через органоны госрегулирования?
Лучше у китаез взять адаптированные проекты, там на любой выбор - москали, вестингауз (японцы), корейцы, французы, французы с немцами. Китаезы купили лицензии и адаптировали практически ВСЕ проекты.
Одна проблема, у китаез МАЛО спецов, как детишки - делают открытия, там, где остальные зубы съели или уже потеряли полностью.
Эта проблема не только у китаез, застой в атомной энергетике выбил практиков во многих странах. Про корейцев не скажу, не в курсе.
показати весь коментар
31.08.2021 19:10 Відповісти
і китай тобі зробить новий чорнобиль!
-не пішов би ти .....
-невже тобі не доходить що мова не тільки про будівництво а і про твели та переробку і зберігання..і все авансом за їх рахунок...
показати весь коментар
31.08.2021 22:38 Відповісти
Быстрее бы уже начали делать!
показати весь коментар
31.08.2021 19:20 Відповісти
За чей счет банкет?) Где все те, кто рассказывал про халявную атомную энергию?)
показати весь коментар
31.08.2021 19:33 Відповісти
если бы не атомка боюсь представить какой счет ахметов мне бы рисовал
показати весь коментар
31.08.2021 19:37 Відповісти
Зимою узнаеш. По факту вугілля на зиму в 2 рази менше ніж потрібно, газ дорогий. Так що готуйся.
показати весь коментар
31.08.2021 20:01 Відповісти
1.44 за квт до 250 квт 168 більше 250 квт на місяць..так що засунь собі оте сєпарське вугілля та сруський вонь в ізвєстноє тобі місце..
показати весь коментар
31.08.2021 22:42 Відповісти
У нього найдешевша. У інших дорожче.
показати весь коментар
31.08.2021 22:32 Відповісти
в порошенковій обленерго енера(купив під час війни через кіпрстький офшор) таки дорожче..
показати весь коментар
31.08.2021 22:44 Відповісти
При последнем списании долгов Облэнерго в 100 млрд. ему не списали.
показати весь коментар
01.09.2021 08:08 Відповісти
а они точно надо Украине?
многие страны отказываются и от угля и от АЭС переходя на возобновляемые ...
показати весь коментар
31.08.2021 19:46 Відповісти
ТОЧНО, ПОТРІБНО НАМ.
показати весь коментар
31.08.2021 19:51 Відповісти
ну то й добре... Ви ж брехать не будете...
показати весь коментар
31.08.2021 20:12 Відповісти
Атомна енергетика це найдешевша на цей час енергетика.
Ніхто вам не забороняє купити собі сонячну панель і отримувати від неї електроенергію.
показати весь коментар
31.08.2021 20:18 Відповісти
Если почитать, то многие страны с баблом кинулись искать решения по промышленным дешевым аккумуляторам, а то когда обычно электричество нужно когда ночь и ветра нет, а хранить сейчас электричество очень дорого, попробуйте собрать аккумулятор на 1кВт и будете в шоке по цене. ЕС лидер по зеленке и в итоге всё у них провалилось, тянули Турецкий Поток, СП-1, и вот СП-2 закончат и запустят и т.д. и как раз как бы лидер по возобновляемой энергетике Германия зубами протягивает СП-2 и другие страны ЕС помогают как могут, и это говорит о том, что с зеленкой не всё так радужно и весело. Было бы всё хорошо по зеленке, то не тянули они всё эти потоки с таким рвением. Арабы в ОАЭ в пустыне, где завались солнца в итоге построили АЭС "Барака", и им то не знать что выгодно, а что нет. Зеленка будет выгодной, когда придумают дешевые промышленные аккумуляторы, а сейчас это просто выкачка денег из бюджета по конскому зеленому тарифу и не более.
показати весь коментар
31.08.2021 20:24 Відповісти
про Днестровскую ГАЭС слыхал?...или если зеля не летает как порося ленточки перерезать то и не заметно как на днях очередной блок достроили и зеленский с молдаванами усё порешал и "приказал" с первого октября цену для народа понизить ну хоть 1.44 до 250 квт и то спасибо..
https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-proinspektuvav-budivnictvo-chetvertogo-gidroagrega-64213
показати весь коментар
31.08.2021 22:55 Відповісти
Какой молодец.сначала приказал повысить до 1.68,а потом приказал понизить.лохторат счастлив
показати весь коментар
01.09.2021 08:10 Відповісти
В то же время самая крупная в мире солнечная электростанция находится в Дубае. В ОАЭ солнечная электроэнергия стоит 2,4 $цента за киловатт-час. А атомная АЭС нужна для генерации ночью, вместо аккумулятора.
показати весь коментар
01.09.2021 07:07 Відповісти
Отличный коммент
показати весь коментар
01.09.2021 08:57 Відповісти
Свет клином не сошелся на электрических аккумуляторах. Есть аккумуляторы тепла, есть аккумуляторы потенциальной энергии, есть преобразование в зеленый водород. Человечество решит проблему аккумуляции легко. А вот проблему переработки отходов АЭС в обозримом будущем человечество решить не сможет. Все что придумали - это хранение и перекладывание этой задачи на плечи будущих поколений. И платить за это будут тоже будущие поколения. Поэтому не стоит обольщаться низким тарифом в платежках. Он не только не учитывает переработку отходов, он также не учитывает реальную стоимость ликвидации АЭС до состояния зеленой лужайки после исчерпания ресурса и постройки вместо выбывшей АЭС новой станции. Фактически нынешнее поколение проедает то что было построено и оплачено предыдущим поколением. Поэтому такой дешевый тариф в платежках.
показати весь коментар
01.09.2021 13:20 Відповісти
Не на те страны случайно намекаешь, которые отказались от АЕС и теперь тянут СП-2 из Рашки?
показати весь коментар
31.08.2021 20:36 Відповісти
пусть тянут и генерируют е\е из газа по 600 баксов...
показати весь коментар
31.08.2021 20:40 Відповісти
есть и такие...))) плюс Япония (после Фукусимы)
показати весь коментар
31.08.2021 20:53 Відповісти
япония сюда кудой или у вас фокусима?
показати весь коментар
31.08.2021 22:56 Відповісти
тудой...
Вы встряли не разобравшись...
объяснять нет времени - иду спать ))))
показати весь коментар
31.08.2021 23:08 Відповісти
лол!в японії уже розробили та почали будувати найбезпечніший реактор на планеті
-а ти розбирайся!
показати весь коментар
31.08.2021 23:14 Відповісти
Госпредприятие НАЭК "Энергоатом" и американская корпорация Westinghouse договорились о совместной достройке энергоблока Хмельницкой АЭС, а в дальнейшем - еще 4 атомных энергоблоков. Источник: https://biz.censor.net/n3285600

Звучить гарно, атомна енергетика потрібна Україні як найдешевша, але як що це не корупційна схема.
Друге - сума у 30 млрд. доларів занадто велика як на мене. Бачу Зе влада ******** гучні і пафосні проекти, і хто скаже скільке це все коштує насправді Американская Westinghouse построит 5 блоков АЭС в Украине за $30 миллиардов, – меморандум - Цензор.НЕТ 8862
Чекаємо на продовження.
показати весь коментар
31.08.2021 20:16 Відповісти
Для справки: мадьяры купили два реактора на Пакш у кацапов за 16 лярдов в евро. Уже больше 10 лет строят. И еще столько же будут!
показати весь коментар
01.09.2021 09:39 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде! Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский - Цензор.НЕТ 711
показати весь коментар
31.08.2021 20:29 Відповісти
За миллиард деревьев ещё спасибо скажи
показати весь коментар
01.09.2021 08:13 Відповісти
Ето дело хорошее. Надеемся что не просто слова.
показати весь коментар
31.08.2021 20:30 Відповісти
Новина чудова, дай Бог, щоб не зелений піар...
показати весь коментар
31.08.2021 20:39 Відповісти
Не встигаємо витрачати, Оман, Катар, тепер ще Штати 40 млрд. Додайте заводи в кожній сільраді й все це на тлі лісів біля кожного будиночка. А ще й ракети запустимо. Заживемо!!
показати весь коментар
31.08.2021 20:44 Відповісти
Діло хороше. Але обіцянок від ВАЗа чули багато. Поки що йому та Україні везе, що висока ціна на метали та зерно. А взагалі в усіх напрямках царювання найвеличнішого президента - повний провал і безпорадність.
показати весь коментар
31.08.2021 22:38 Відповісти
так сколько в итоге блоков будет? Сейчас два действут, два недостроено. планируется достроить 1. и потом еще 4 новых(?). Итого будет 8? или 7? или 9?
показати весь коментар
31.08.2021 23:28 Відповісти
Ахметов живой ещё или застрелился?
-Жаль его, хороший был пёс, ласковый. Хотя и хитрый. ©
показати весь коментар
01.09.2021 02:09 Відповісти
Шикарно . Зеленим - РЕСПЕКТ .
показати весь коментар
01.09.2021 07:26 Відповісти
В Энергоатоме уточнили около 25 и Зе сразу пятерочку накинул до 30 Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский - Цензор.НЕТ 335
показати весь коментар
01.09.2021 08:05 Відповісти
головне тут відійти від повної залежності від рашки. бо може завтра в хвору голову руського царя знову стрельне панруснізм і воно на додачу до дорогого газу почне дерти за твели втридорога. а так типу конкуренція між двома стандартами
показати весь коментар
01.09.2021 08:17 Відповісти
при Порохе америкосы подсписали мемораднум о постройке в Украине обогатительного по-урану комбината, при Зеле постройке енергоблоков - ни того ни другого не будет
показати весь коментар
01.09.2021 09:14 Відповісти
А построить самим - что руки выросли не того места
Наооги все осталось бы дома
Плюс развитие сопутствующих отраслей
Дороги и те не можем сами построить
Полнач стыдуха
показати весь коментар
01.09.2021 10:13 Відповісти
Вдоль границы с наРФией желательно! Westinghouse построит в Украине 5 новых блоков АЭС за $30 миллиардов, – Зеленский - Цензор.НЕТ 1054
показати весь коментар
01.09.2021 10:18 Відповісти
маразм крепчает... стрибаємо з обійм одної мафії до обійм іншої...
показати весь коментар
01.09.2021 12:24 Відповісти
западные партнеры, могли бы что-то и рестрткуризировать....
показати весь коментар
01.09.2021 13:08 Відповісти
За последние десятки лет эта компания ни построили на одного блока, последний контракт был в 2012 в Каролине но там огромные проблемы.
показати весь коментар
01.09.2021 14:36 Відповісти
меморандум- это НЕ ДОГОВОР. Он не несет никаких обязов для сторон. Поэтому это ниочем. Пару папок меморандумов из Омана и Саудовской аравии мы помним...как и будапештский меморандум...
показати весь коментар
01.09.2021 16:14 Відповісти
Щось ніхто не бачить, що це не договір підписано, а лише Меморандум...
Один меморандум вже підписали, а толку? Знову тільки наміри...
показати весь коментар
01.09.2021 16:18 Відповісти
Хорошая новость. Надеюсь харьковские "Турбоатом" и "Электротяжмаш" свою часть пирога получат.
показати весь коментар
01.09.2021 16:18 Відповісти
 
 