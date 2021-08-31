Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа до 6,5 миллиарда
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Министерство финансов на состоявшемся 31 августа аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) увеличило объем привлеченных средств до 6,48 млрд грн, преимущественно, благодаря размещению ценных бумаг в долларе США.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие из предложенных годичные ОВГЗ были размещены на 94,73 млн грн под 11,15% годовых.
Облигации сроком обращения полтора года были проданы на 1,26 млрд грн под неизменные 11,3% годовых.
От размещения двухлетних облигаций под 12,09% годовых поступило 267,76 млн грн.
Еще 1,1 млрд грн принесло размещение трехлетних ОВГЗ, при этом ставка доходности по этим ценным бумагам была повышена до 12,4% с 12,3% годовых на предыдущем аукционе.
Кроме того, пятилетние ОВГЗ были размещены на 252,24 млн грн под 12,75% годовых. В начале августа Минфин размещал такие ценные бумаги под 12,59% годовых.
Минфин также разместил номинированные в долларе США двухлетние ОВГЗ на $130,88 млн под 3,9% годовых.
Как сообщалось, на предыдущем аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 17 августа Министерство финансов смогло привлечь всего 0,79 млрд грн, сохранив ставки доходности.
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