Новая модель iPhone может получить поддержку спутниковой связи, – СМИ

Новая модель iPhone, вероятнее всего, будет иметь возможность подключения к спутниковой связи.

Об этом изданию MacRumors сообщил аналитик инвесткомпании TF International Securities Мин-Чи Ко, который известен получением инсайдерской информации об Apple через использование своих контактов в азиатских цепочках поставок компании, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, в iPhone 13 будут использоваться чипы Qualcomm Inc. X60, поддерживающие связь со спутниками на низкой околоземной орбите (НОО). Таким образом, пользователи модели смогут связываться друг с другом вне зависимости от подключения к мобильной сети, поддерживающей 4G или 5G.

Как отмечает отраслевое издание MarketWatch, корпорация Apple пока не прокомментировала эти сообщения.

Однако инвесторы отнеслись к ним серьезно, свидетельствует ситуация на рынке компаний, предоставляющих услуги спутниковой связи.

В частности, акции Globalstar после появления такой информации за день выросли на 64%. В сообщении MacRumors говорится, что компания, вероятнее всего, будет сотрудничать с Apple по вопросам предоставления услуг спутниковой связи.

Стоимость ее конкурента Iridium Communications Inc. увеличилась на 15%.

Iridium и Globalstar управляют более чем 100 спутниками НОО, отмечает MarketWatch.

Акции компании AST SpaceMobile (ASTS), которая строит группу небольших спутников НОО для создания инфраструктуры мобильной связи, выросли на 12%.

В то же время акции Apple подорожали на 3%, Qualcomm – на 0,8%.