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СБУ при помощи США обнаружила схему производства фальшивых документов стран Евросоюза

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СБУ при помощи США обнаружила схему производства фальшивых документов стран Евросоюза

Служба безопасности Украины (СБУ) в сотрудничестве с правоохранительными органами США провела спецоперацию, в результате которой прекращена деятельность группировки, специализировавшейся на производстве поддельных документов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники изготавливали в основном высококачественные поддельные ID-карты стран Европейского союза и другие разрешительные документы.

По данным следствия, преступная группировка действовала на территории Львова и специализировалась на изготовлении поддельных документов любой сложности, а свои услуги рекламировала через анонимный сервер в сети Darknet.

"Обычно они изготавливали фальшивые ID-карты, которые позволяли незаконно пересекать границу разных стран. Их клиентами в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, желающие легализоваться на территории западных стран. Дельцы изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. После изготовления подделки переправляли за границу через водителей международных перевозок", – сказано в сообщении.

В рамках открытого уголовного производства были проведены санкционированные обыски и изъяты печати, бланки, голограммы и компьютерная техника.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ведется следствие.

Автор: Михайло Орлюк
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