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Ахметов продал телеком-оператора Vega за $15 миллионов

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Ахметов продал телеком-оператора Vega за $15 миллионов

Предварительная сумма покупки мобильным оператором "Vodafone Украина" телеком-оператора Vega ("Фарлеп-Инвест") составляет до $15 млн.

Согласно промежуточной отчетности "Vodafone Украина", договор купли-продажи был заключен в июне 2021 года, передает Интерфакс-Украина.

Согласно договору, мобильный оператор покупает 99,9929% акций "Фарлеп-Инвест", а также 95% уставного капитала ООО "Кейбл ТВ-Финансы" (предоставляет услуги кабельной связи).

Завершение сделки ожидается не позднее 15 сентября.

В то же время ЧАО "Фарлеп-Инвест" сообщило о проведении собрания акционеров компании 30 сентября.

Согласно повестке дня, акционеры телеком-провайдера Vega планируют избрать в состав наблюдательного совета компании пять представителей от ЧАО "ВФ Украина".

Как сообщалось, ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил ЧАО "ВФ Украина" ("Vodafone Украина") приобрести контрольный пакет акций ЧАО "Фарлеп-Инвест" (Vega Telecom) у группы СКМ Рината Ахметова. Vodafone купил компанию для развития собственной сети фиксированного интернета.

Информация о планах управляющей компании СКМ Рината Ахметова продать оператора фиксированной связи Vega появилась еще в мае 2019 года, однако стороны не подтверждали сделку.

В ноябре 2020 года "Vodafone Украина" заявил о планах строить собственную сеть фиксированного интернета.

"Vodafone Украина" – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. В 2020 году компания сократила чистую прибыль в 2,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 1,2 млрд грн.

В 2019 году группа NEQSOL Holding через Telco Solutions and Investments, подконтрольную азербайджанскому оператору Bakcell, подписало соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. Сделка по покупке "Vodafone Украина" была закрыта в конце декабря 2019 года с привлечением финансирования J.P. Morgan и RBI, цена составила $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Национальный телеком-оператор Vega предлагает комплексные современные решения в области фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных. Входит в телекоммуникационное направление группы СКМ Рината Ахметова.

Vega присутствует в 22 областях Украины. Оперативное управление телекоммуникационной группой Vega осуществляет ЧАО "Фарлеп-Инвест". Генеральный директор компании – Мурат Чинар.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+11
не идет ахметки бизнес там где нет навязаной монополии и государство не дотирует
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31.08.2021 19:30
+5
Ренат продай усе і уйобуй!
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31.08.2021 21:31
+3
Сгинь паскуда вообще с Украины, чтоб и духу твоего паршивого здесь не было.
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31.08.2021 23:06
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не идет ахметки бизнес там где нет навязаной монополии и государство не дотирует
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31.08.2021 19:30 Відповісти
Да так этой гниде и надо.
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31.08.2021 23:03 Відповісти
Фарлеп - это проводная телефонная связь. Кому оно нафиг надо в эпоху мобилок? Тут от Ахметки не сильно зависит.
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01.09.2021 14:35 Відповісти
Вітаю "фонд Ахметова" з тим, що ще більше коштів він отримає, щоб співати дифірамби "Фонду Ахметова".
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31.08.2021 20:00 Відповісти
p.s. а ціну на брухт- необхідно знизити до 25коп. за кілограм, а за залізничне транспортування, взагалі доплачувати СКМ, бо це прибирання квітучої України від іржі. Ахметов продал телеком-оператора Vega за $15 миллионов - Цензор.НЕТ 4804
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31.08.2021 20:04 Відповісти
Ренат продай усе і уйобуй!
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31.08.2021 21:31 Відповісти
Бо тато Льоня здохне і тебе роздеруть на швах!
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31.08.2021 22:37 Відповісти
Сгинь паскуда вообще с Украины, чтоб и духу твоего паршивого здесь не было.
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31.08.2021 23:06 Відповісти
кому они всрались со своим интернетом по телефонным линиям
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31.08.2021 23:11 Відповісти
Бизнес распродает?! Хммм, с чего бы это?! Денис Анатольевич вы не знаете почему Ахметов бизнес продавать начал?! Хммм, очень интересно. Очень.
Может Зеленскому привет передает?! Оооо, наверняка и Зеленскому и Коломойскому и 1+1, а вы говорите,Денис Анатольевич.
Хмм, чую носом "бойня" начинается . Нельзя так охиревать , твари. Нельзя.
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01.09.2021 00:15 Відповісти
Вор должен сидеть в тюрьме!

Верно?

Вот что людей интересует.
"Место встречи изменить нельзя"
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01.09.2021 10:39 Відповісти
 
 