Минэнерго заметило риски в случае замены дизтоплива из РФ и Беларуси поставками с НПЗ Коломойского

Украине необходимо изменить географию импорта нефтепродуктов и проводить импортозамещение в этой сфере, однако с учетом риска перехода от внешнего монополиста к внутреннему.

Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Сегодня у нас огромный процент импорта – 80% и даже больше: РФ и Беларусь. Это не совсем нормальная история. Поэтому очень важно смотреть на партнеров из других стран и на то, насколько максимально мы сами сможем увеличить переработку", – сказал Галущенко.

При этом глава Минэнерго отметил, что в части повышения внутренней переработки важно избежать другой проблемы – перехода от внешнего монополиста к внутреннему, которым может стать Кременчугский НПЗ.

"По факту у нас ключевой – Кременчуг (НПЗ, – ред.). Они, кстати, декларируют возможность увеличения мощностей переработки минимум в два раза. И это (переход от одного монополиста – РФ – к другому, – ред.) также потенциально может стать проблемой", – указал Галущенко.

По его словам, во избежание монополизма с чей-либо стороны необходимо способствовать увеличению конкуренции на рынке, и министерство готово к любым шагам, которые помогут выйти инвесторам на украинский рынок как можно скорее.

"Там, где у нас нет собственной добычи, надо очень внимательно выстраивать политику балансов и обеспечивать поставки из разных направлений. Должна быть диверсификация", – подченкрул министр.

По словам Галущенко, коммуникации в нефтегазовой отрасли ведутся со многими компаниями.

Министр также добавил, что создание минимальных запасов нефтепродуктов даст возможность балансировать на рынке в случае непредвиденных ситуаций.

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Как сообщалось, "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) лоббирует введение ограничений на импорт дизтоплива и сжиженного газа, в частности, из РФ.

"Укртатнафта" закончила 2020 год с чистой прибылью 794,1 млн грн. В последний раз перед этим компания демонстрировала положительный финансовый результат в 2014 году. В 2020 году Кременчугский НПЗ нарастил переработку на 18% по сравнению с 2019 годом – до 2,95 млн. тонн.

"Укртатнафта" была создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций "Укртатнафты" принадлежало структурам, близким к "Татнефти", министерство имущества Татарстана владело 28,7788% акций, еще 8,6% акций принадлежало непосредственно "Татнефти". Однако в результате судебных разбирательств в Украине доля татарстанских акционеров в НПЗ была практически обнулена, а на предприятии появились новые акционеры, близкие к группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также к Александру Ярославскому.

В 2014 году арбитраж вынес решение в пользу "Татнефти" и обязал Украину выплатить российской компании компенсацию в размере $112 млн за захват компании, а также проценты. В том же году Украина проиграла апелляицию.

При этом в 2014 году "Укртатнафта", находившаяся под контролем Коломойского, заявила что она возместит Украине расходы, связанные с оплатой сумм, присужденных арбитражом. Однако в данное время "Татнефть" добивается взыскания этих средств с Украины в судах Великобритании, США и России.

Кременчугский НПЗ - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента "Укртатнафты", составляет 4,5 млн тонн. Последние годы загрузка завода не превышает 2,5 млн тонн в год.