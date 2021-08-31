Банки будут проверять активы в рамках налоговой амнистии по упрощенной процедуре, – Гетманцев

Банки смогут пользоваться упрощенной процедурой финансового мониторинга средств, предназначенных для одноразового декларирования, и полагаться на слова клиента в отношении происхождения ресурса.

Об этом на брифинге сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает Интерфакс-Украина.

"Мониторинг проводится путем опроса клиента. К положению о спецсчете прилагается анкета..., которая заполняется со слов клиента. Вы пишете, например, что это деньги, которые вы заработали бизнесом. Банк не проводит другие проверки. Но, конечно, имеет на это право", – сказал Гетманцев.

Депутат уточнил, что банки смогут воспользоваться упрощенной процедурой для клиентов со средним и низким риском.

"Если же, например, у банка есть информация, что лицо является преступником, или есть по нему судебные решения, или человек числится в списке террористов, это лицо может быть проверено банком. Это так называемые лица с повышенным риском. Если лицо относится к средним и низким рискам, банк оформляет документ по заявлению этого лица", – пояснил Гетманцев.

По его словам, НБУ рекомендовал банкам воспользоваться такой процедурой для одноразового декларирования.

"Мы осознаем, что процедура направлена на массовое участие украинцев. Оно возможно только тогда, если финмониторинг будет происходить по упрощенной процедуре", – пояснил Гетманцев.

Как сообщалось, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении инициированной им же налоговой амнистии, в рамках которой сомнительные активы можно будет легализировать, уплатив 5% в госбюджет. МВФ увидел в этом риски отмывания нелегальных денег и проведет анализ связанных с этим законом.

Кампания по добровольному одноразовому декларированию активов физлиц начнется с 1 сентября и продлится год, до 1 сентября 2022 года.