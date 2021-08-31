Власти Киева накануне 1 сентября запретили невакцинированным родителям учеников посещать школы

Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА установила ряд запретов, которые будут действовать в учреждениях образования и инклюзивного-ресурсных центрах Киева с 1 сентября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"Первого сентября в учебные заведения вернутся дети. Наша задача как городской власти – максимально обезопасить их от рисков заболеть, сделать все, чтобы минимизировать риски распространения СOVID-19 в учебных заведениях. Для этого постоянная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение и ввела ряд запретов, которые помогут войти учебным заведениям в учебный процесс с минимальными рисками распространения коронавируса", – подчеркнул Поворозник.

В частности, при установлении "зеленого" уровня эпидемиологической безопасности с 1 сентября в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования независимо от форм собственности, а также инклюзивного-ресурсных центрах, запрещено:

проведение массовых (образовательных, научных, тематических и других) мероприятий без одетых всеми участниками средств индивидуальной защиты;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;

индивидуальное посещение заведений родителями и вход и пребывание в учебном заведении лиц, не являющихся участниками образовательного процесса, без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, полученного не более чем за 72 часа до посещения заведения .

В случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности будет запрещено:

посещение учебных заведений соискателями образования и проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования в случае отсутствия у более 20% персонала учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

посещение учебных заведений соискателями образования в случае, когда на самоизоляции из-за контакта с лицом с СOVID-19 находится более 50% соискателей образования и персонала учреждения;

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием соискателей образования из более чем одной группы (класса) и в присутствии зрителей (посетителей);

посещение заведений лицами, которые не являются участниками образовательного процесса;

вход группами и массовое пребывание в заведении родителей соискателей образования;

индивидуальное посещение заведений родителями соискателей образования без наличия документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации или отрицательного результата тестирования на СOVID-19, полученного не более чем за 72 часа до посещения заведения.

В случае установления "красного" уровня эпидемиологической безопасности будет запрещено:

посещение учащимися образовательных заведений, кроме учреждений дошкольного образования, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования, соискателей, которые участвуют в аттестации, а также лиц, участвующих в мероприятиях по оценке качества образования при наличии более чем в 80% персонала заведения документа, удостоверяющего получение полного курса вакцинации.

В случае установления "желтого" и "оранжевого" уровней эпидемической опасности в учреждениях общего среднего образования/отдельных классах, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, количество соискателей образования в которых превышает нормативы, должно быть организовано в "смешанном (комбинированном)" формате – как дистанционно, так и в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований.

Согласно документу, необходимо обеспечить организацию проведения родительских консультаций/собраний в онлайн режиме.

Как сообщалось, постановлением Кабинета министров от 11 августа №855 адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в Украине продлен до 1 октября. Сейчас на территории всей страны установлен "зеленый" уровень эпидемической опасности.