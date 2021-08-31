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Украина получила уже 20 миллионов доз вакцин против COVID-19, – Минздрав

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Украина получила уже 20 миллионов доз вакцин против COVID-19, – Минздрав

Уже около 20 млн доз вакцин от COVID-19 поставили в Украину с начала вакцинальной кампании.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также в Минздраве сообщали, что в Украине уже совершили более 9 млн прививок против коронавирусной болезни. За прошедшие сутки вакцину получили 150 482 украинца.

В течение суток работали 982 мобильные бригады, 2 899 пункта и 330 центров вакцинации.

Всего с начала кампании вакцинации в Украине привили 5 359 417 человек. Полностью иммунизированы – получили две дозы препарата – 3 722 707 украинцев.

Автор: Юлiя Недашківська

Джерело:  Минздрав


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