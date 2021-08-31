Стоимость зерновозов на аукционах "Укрзализныци" выросла на 17%

АО "Укрзализныця" реализовала очередную партию зерновозов через аукционы в системе " Прозорро.Продажи", средня стоимость которых выросла на 17,2% от стартовой цены.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего на торгах 30 августа было выставлено 20 лотов – 388 вагонов зерновозов , лоты от 5 до 54 вагонов.

"По итогам английских аукционов средняя цена составила 1 172,5 грн/сутки: так, начальная стоимость составила 1 000 грн, а максимальная цена лота достигла более 1 500 грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что следующие аукционы состоятся 1-3, 6-10, 13 и 14 сентября. На них планиурется выставить по 500 вагонов-зерновозов, 24 лота по 10-50 вагонов.

Таким образом, уточнили в "Укрзализныце", компания реализует через систему публичных торгов около 80% парка зерновозов.

В компании также напомнили, что "Укрзализныця" увеличила рабочий парк зерновозов на 500 единиц – до 6 400 вагонов.

Ранее сообщалось. что первые аукционы по аренде зерновозов через "Прозорро.Продажи" "Укрзализныця" провела 20 августа. Было выставлено семь лотов на 173 вагона. Стоимость перевозки в зерновозах тогда выросла вдвое. Средняя цена аукционов составила 1004 грн: начальная стоимость составляла 540 грн, а максимальная цена некоторых лотов достигла 1400 грн.