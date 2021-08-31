Украина и Польша могут создать совместный газовый хаб, – глава Оператора ГТС

Украина и Польша имеют все возможности для создания совместного газового хаба в Восточной и Центральной Европе.

Об этом генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил на 24-й газовой конференции Gazterm в Польше, передает пресс-служба компании.

"Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд куб. м в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы", – рассказал Макогон.

При этом глава Оператора ГТС обратил внимание, что сейчас главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект "Северный поток-2".

Макогон подчеркнул, что "Оператор ГТС Украины" будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу и эту позицию поддерживают власти Польши и Литвы.

Как сообщалось, ранее польская нефтяная и газовая компания Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) подписала соглашение о покупке у "ЭРУ Менеджмент Сервисез" 85% в дочерней компании "Карпатгазвидобування", которая владеет спецразрешением на добычу углеводородов на Библивской площади вблизи польской границы.

PGNiG также планирует развивать направления поставок газа в Украину и использования украинских хранилищ.