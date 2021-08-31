Переход на электронные больничные перенесут на месяц, – Минздрав

Полный переход на электронные больничные с 1 сентября не состоится, так как не все врачи смогли разобраться с системой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ, передает "Суспильне".

Он отметил, что Минздрав подготовил приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных листков ориентировочно на месяц – до 1 октября.

"Сейчас более 2 тыс. учреждений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полные переход с 1 сентября, но учитывая то, что есть отдельные ведомственные больницы – те, что в глубинке, им нужно немного больше времени – сейчас юстируется приказ, который продолжит переходной период до октября", – сообщил пресс-секретарь Минздрава Роман Борщ.

То есть уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.

Ранее сообщалось, что медицинские учреждения в Украине начали переходить на новый процесс формирования электронных больничных листов.

Постепенный переход начался 4 июня и должен был продлиться до 1 сентября. После этого создание медицинских заключений о временной нетрудоспособности в качестве основы для электронного листа нетрудоспособности будет обязательным для всех медицинских учреждений, в которых есть лицензия на медицинскую практику, независимо от того, имеет ли заведение договор с Национальной службой здоровья Украины.